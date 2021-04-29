Томенко познакомили с главой комиссии по расследованию причин аварии на Барнаульской ТЭЦ-2

Губернатору Алтайского края представили нового заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по двум Алтаям Андрея Плешивцева. Это произошло на встрече главы региона с начальником Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко.

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Плешивцев.

До назначения на Алтай Плешивцев работал в аналогичной должности в Кузбассе.

«Андрей Плешивцев возглавляет комиссию по расследованию причин инцидента, произошедшего на Барнаульской ТЭЦ-2», — добавили в пресс-службе правительства края.

Виктору Томенко представили нового замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Антон Червяков / altairegion22.ru

Напомним, 11 апреля там обрушилась часть дымовой трубы.

Участники встречи обсудили вопросы прохождения отопительного периода и подготовки к очередной зиме, а также решения первоочередных задач для стабильной работы предприятий отрасли.

Речь шла и о состоянии гидротехнических сооружений в крае и вопросах их содержания. Обсуждалось предложение о заключении соглашения о взаимодействии между правительством края и Сибирским управлением Ростехнадзора.