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Политика

Томенко познакомили с главой комиссии по расследованию причин аварии на Барнаульской ТЭЦ-2

Губернатору Алтайского края представили нового заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по двум Алтаям Андрея Плешивцева. Это произошло на встрече главы региона с начальником Сибирского управления Ростехнадзора Александром Мироненко.

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Плешивцев.
Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Плешивцев.
Антон Червяков / altairegion22.ru

До назначения на Алтай Плешивцев работал в аналогичной должности в Кузбассе.

«Андрей Плешивцев возглавляет комиссию по расследованию причин инцидента, произошедшего на Барнаульской ТЭЦ-2», — добавили в пресс-службе правительства края.

Виктору Томенко представили нового замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Виктору Томенко представили нового замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Антон Червяков / altairegion22.ru

Напомним, 11 апреля там обрушилась часть дымовой трубы.

Участники встречи обсудили вопросы прохождения отопительного периода и подготовки к очередной зиме, а также решения первоочередных задач для стабильной работы предприятий отрасли.

Речь шла и о состоянии гидротехнических сооружений в крае и вопросах их содержания. Обсуждалось предложение о заключении соглашения о взаимодействии между правительством края и Сибирским управлением Ростехнадзора.

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