Топ-10 скандалов, в которые попадал Сергей Дугин и его окружение

Должность градоначальника весьма неблагодарная и тяжелая. Такой она была и для Сергея Дугина. Изношенное коммунальное хозяйство и недостаток финансирования всегда создают различные «болевые точки», которые вызывают гнев населения. А еще подчиненные не всегда бывают чисты на руку. Altapress.ru собрал 10 эпизодов из жизни бывшего барнаульского градоначальника, когда его что-то или кто-то подвел.

1. Зарплата

Уже вскоре после назначения в январе 2016 года «Общероссийский народный фронт» оказался недоволен решением Сергея Дугина повысить себе зарплату. Все началось с того, что депутаты Барнаульской гордумы проголосовали за повышение зарплаты новому мэру. При этом решение вступило в силу задним числом — с 1 января 2016 года.

Сергей Дугин, перейдя из кресла начальника Главтрудсоцзащиты (краевого ведомства) в кресло барнаульского градоначальника, должен был потерять в зарплате. Но по решению депутатов, денежное поощрение главы администрации города увеличивалось с 3,1 до 5,0 должностного оклада. «ОНФ» раскритиковал такой подход.

2. Горзеленхоз

В течение трех лет в Барнауле постоянно возникали громкие скандалы с вырубкой деревьев и благоустройством. В сентябре 2018 года задержали директора МУП «Горзеленхоз» Сергея Гончарова.

По версии следствия, он при соучастии и посредничестве главного инженера требовал от индивидуальных предпринимателей и компаний взятки за заключение и подписание договоров на благоустройство Барнаула.

В Барнауле задержали руководителя «Горзеленхоза». Скрин с видео.

В ходе предварительного следствия установили его причастность к совершению шести эпизодов получения взяток. Кроме того, следователи обнаружили несколько эпизодов хищения средств МУПа

3. «Зеленая реновация»

В 2016 году мэрия решила провести так называемую зеленую реновацию, проще говоря — вырубить тысячи деревьев, в том числе в скверах и на центральных проспектах, и заменить их новыми саженцами или кустарником.

Эта «рубка бензопилой» объяснялась наличием большого числа старых, трухлявых деревьев, которые могли быть опасны для жителей, особенно во время штормового ветра. Не исключено, что так оно и было. Но, ничего заранее не объяснив людям, мэрия получила очередной шквал критики и недовольства.

Рубка деревьев на улице Профинтерна. 14 сентября 2017 года. Вадим Климов

4. Генплан города

В течение всего срока пребывания в должности Сергей Дугин так и не смог принять главный документ развития города — Генплан. Первый скандал вокруг этого случился в 2016 году. Поводом стало фактически не прошедшее в публичном пространстве обсуждение проекта нового генплана развития Барнаула.

Публичные слушания в городе не провели. Шум поднялся такой, что рассмотрение документа от греха подальше сдвинули аж на 2018 год — время, когда пройдут все выборы, от муниципальных до президентских. Однако Генплана в Барнауле нет до сих пор. Возможно, его примут депутаты на августовской сессии.

5. Плата за детские сады

В декабре 2017 года действующий губернатор края Александр Карлин вынужден был устроить выволочку мэру Барнаула и приостановить решения муниципалитетов о повышении платы за детские сады.

«Я обратился к руководителям муниципалитетов, в первую очередь к главе Барнаула Сергею Дугину с предложением приостановить принятие таких решений. Нужно еще раз всестороннее изучить ситуацию. И если есть необходимость повысить родительскую плату, то нужно идти по этому пути очень осторожно и взвешенно. А не такими шагами — в полтора раза, как это пытаются сделать в Барнауле», — заявлял тогда Карлин.

Александр Карлин и Сергей Дугин Надежда Будрина

6. Дороги , тротуары , переходы

В ноябре 2018 года прокуратура Барнаула совместно с прокуратурами районов проверила, как содержатся дороги, тротуары и пешеходные переходы в зимний период. Результат оказался неутешительный.

Выяснилось, что при содержании выполнении этих работ администрация Барнаула допустила множественные нарушения законодательства. На дорогах были обнаружены снежные накаты, колеи, наледь, снежные валы. Прокуратура вынесла представление главе Барнаула по устранению нарушений.

Ремонт дороги на Новом мосту в Барнауле. 8 мая 2019 года. Анна Зайкова , altapress.ru

7. Сплошные прорывы

Весь прошедший зимний отопительный период 2018—2019 годов, а также весной этого года Сергею Дугину пришлось в авральном режиме решать проблемы коммунального комплекса. Зимой в городе на разных улицах били «коммунальные фонтаны», а весной после таяния снега скапливались огромные лужи. Жители негодовали.

Губернатор Виктор Томенко был явно недоволен, потому что его предвыборная кампания проходила под лозунгом «Энергия прорыва». Но сам градоначальник на отчете отметил, что эту проблему так просто не решить.

«Барнаулу нужно построить 7 очистных сооружений, чтобы обеспечить стоки из ливневых канализаций в реки. Каждое такое сооружение стоит 400−500 млн рублей», — сказал Дугин.

Коммунальный фонтан в Барнауле 17 мая. altapress.ru

8. Джип и водитель

В мае этого года Сергей Дугин приехал на пешеходную набережную Оби на Land Cruiser, чем вызывал недовольство в соцсетях. Как уточнил один из Telegram-каналов, знаки «пешеходная зона» были заклеены, так что формально Дугин правил дорожного движения не нарушил. Но барнаульцы в комментариях раскритиковали мэра: «Мог бы пройти 100 метров с народом».

Сергей Дугин на джипе приехал поздравлять барнаульцев. t. me/barnaulaul

9. Вице-мэр со взяткой

В июне 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра по городскому хозяйству Александра Алексеенко. Он подозревается в получении взяток общей суммой более миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год Алексеенко получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку за дачу указаний подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Александр Алексеенко. Анна Зайкова.

Сергей Дугин 6 июня уволил Александра Алексеенко.

10. Спортрастрата

Бывшего теперь уже председателя городского комитета по физической культуре и спорту Алексея Каретникова следственные органы подозревают в присвоении денежных средств и растрате.

Алексей Каретников www.instagram.com/alekseikaretnikov/

По их версии, с января по май 2019 года Каретников сделал и лично подписал фиктивные документы, в которых была завышена стоимость услуг по проведению одним из ООО спортивных мероприятий для комитета. 18 июня глава города Сергей Дугин освободил Алексея Каретникова от должности.