1 июня
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Политика

Турция начала специальную антитеррористическую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции на севере Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Сирия.
Сирия.
CC0

Турецкая армия проведет новую трансграничную операцию против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС) в сирийских Манбидже и Талль-Рифате.

«Начинается новая фаза формирования „зоны безопасности“ на 30 километров вглубь от границы Турции», — заявил Эрдоган.

По его словам, вслед за Талль-Рифатом и Манбиджем турецкие войска проведут аналогичные операции в других приграничных районах Сирии.

Эрдоган назвал действия Турции законными шагами в сфере безопасности.

Решение Эрдогана вызвало недовольство на Западе и в Сирии. В Турции спецоперацию объяснили необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.

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