Участие Собчак в выборах президента согласовывали с Путиным

«Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым (он баллотировался в президенты в 2012 году). Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному. В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник.