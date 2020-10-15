Участие Собчак в выборах президента согласовывали с Путиным

«Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым (он баллотировался в президенты в 2012 году). Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному. В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник.
Сотрудник штаба Собчак подтвердил, что слышал имя Ковальчука в контексте выдвижения телеведущей.
Кандидаты в кандидаты
Другими кандидатами были Дмитрий Гудков, Антон Красовский, Елена Летучая и Олег Тиньков.
Выбор пал на Собчак, потому что она очень известна, но при этому нее огромный антирейтинг.
Выборы-2018
Ксения Собчак участвовала в выборах президента России в 2018 году.
Тогда победил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,69% голосов. Собчак на выборах получила 1,68%.
На предвыборную кампанию «Собчак против всех» она потратила 160 млн рублей. Навальный назвал кампанию Собчак лицемерной.
Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. Однако Навальный наотрез отказался от сотрудничества, подчеркнув, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.
Навальный обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции — «карикатурным либеральным кандидатом».
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал тогда прошедшие выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве в это время», заявил он на брифинге в Москве.