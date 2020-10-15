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Политика

Участие Собчак в выборах президента согласовывали с Путиным

Участие Ксении Собчак в президентских выборах 2018 года согласовал Владимир Путин, а идея принадлежит его другу, предпринимателю Юрию Ковальчуку, говорится в новом расследовании «Проекта».

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

«Все было как с бизнесменом Михаилом Прохоровым (он баллотировался в президенты в 2012 году). Ковальчук встречался с ним, и они обсуждали, что нужна замена Навальному. В случае с Собчак было то же самое, нужно было заполнить либеральный лагерь», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник.

Сотрудник штаба Собчак подтвердил, что слышал имя Ковальчука в контексте выдвижения телеведущей.

Кандидаты в кандидаты

Другими кандидатами были Дмитрий Гудков, Антон Красовский, Елена Летучая и Олег Тиньков.

Выбор пал на Собчак, потому что она очень известна, но при этому нее огромный антирейтинг.

Выборы-2018

Ксения Собчак участвовала в выборах президента России в 2018 году.

Тогда победил действующий глава государства Владимир Путин, набрав 76,69% голосов. Собчак на выборах получила 1,68%.

На предвыборную кампанию «Собчак против всех» она потратила 160 млн рублей. Навальный назвал кампанию Собчак лицемерной.

Собчак предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, о создании которой вместе с Дмитрием Гудковым она объявила ранее. Однако Навальный наотрез отказался от сотрудничества, подчеркнув, что Собчак «была частью махинации» российских властей на выборах президента России.

Навальный обвинил Собчак в том, что она была провластным спойлером оппозиции — «карикатурным либеральным кандидатом».

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал тогда прошедшие выборы «самыми грязными на постсоветском пространстве в это время», заявил он на брифинге в Москве.

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