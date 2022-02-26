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Политика

Санкции против Путина и предложения переговоров. Что произошло 25 февраля

Что произошло 25 февраля в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru публикует основные события.

Украина.
Украина.
CC0

Главное

ВС РФ уничтожил более двух сотен военных объектов военной инфраструктуры Украины. Военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди гражданского населения — Минобороны РФ.

Утром 25 февраля в ЛНР 17 украинских солдат добровольно сложили оружие — ТАСС.

Чернобыльскую АЭС взяли под контроль российские военные.

Глава парламента Крыма предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум.

Лидер США Джо Байден ввел новые санкции и заявил, что не планирует переговоров с Путиным, но «прочел большинство из того, что он писал» — ТАСС.

Карты попавших под антироссийские санкции банков работают и будут работать на всей территории России, но не смогут использоваться с сервисами Apple Pay и Google Pay.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус государства, Россия предложила в Минске, но Украина выбрала Варшаву, а потом исчезла — РИА Новости.

Владимир Путин в обращении к военным Украины:

«Берите власть в свои руки, похоже нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».


Россия исключена из Совета Европы — РИА Новости.

Генпрокуратура по согласованию с МИД признала Facebook «причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России» — РБК.

ЕС принял пакет санкций, включая ограничительные меры против Путина и Лаврова — ТАСС.

Потери

Во время захвата в районе Гостомельского аэродрома ликвидировано более 200 националистов из спецподразделений Украины — Минобороны РФ.

Двое учителей погибли в результате артиллерийского удара по школе в Горловке в ДНР — «Интерфакс».


В Киевском районе Донецка в результате минометного обстрела погибла женщина — «Известия».

Валюта

Официальный курс Банка России на 25 февраля:

  • USD 86,9₽
  • EUR 97,7₽
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