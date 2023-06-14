14 июня
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Политика

Управляющего парком "Изумрудный" Вакаева выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края

Реготделение партии "Новые люди" выдвинуло в качестве кандидата на выборы губернатора Алтайского края Владислава Вакаева – руководителя регионального Фонда имущества и управляющего парком "Изумрудный". Об этом сообщает "Атмосфера".

Владислав Вакаев.
Владислав Вакаев.
Партия «Новые люди».

Руководитель региональной организации Новых людей Никита Федюнин отметил, что это важный шаг для регионального отделения партии.

"Уверен, наш подход, нацеленный на созидание, в сочетании с огромным управленческим опытом Владислава Александровича способны дать импульс к развитию Алтайского края”, - прокомментировал он.

Также стало известно, что кандидатом от "Единой России" выбрали действующего губернатора региона Виктора Томенко.

Ранее известный алтайский политолог назвал губернаторские выборы референдумом Томенко.

Напомним, губернаторские выборы пройдут 10 сентября. Кандидатами на пост могут стать только выдвиженцы от 27 партий. Самовыдвиженцы не допускаются.

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