Управляющего парком "Изумрудный" Вакаева выдвинули кандидатом в губернаторы Алтайского края

Руководитель региональной организации Новых людей Никита Федюнин отметил, что это важный шаг для регионального отделения партии.
"Уверен, наш подход, нацеленный на созидание, в сочетании с огромным управленческим опытом Владислава Александровича способны дать импульс к развитию Алтайского края”, - прокомментировал он.
Также стало известно, что кандидатом от "Единой России" выбрали действующего губернатора региона Виктора Томенко.
Ранее известный алтайский политолог назвал губернаторские выборы референдумом Томенко.
Напомним, губернаторские выборы пройдут 10 сентября. Кандидатами на пост могут стать только выдвиженцы от 27 партий. Самовыдвиженцы не допускаются.