В Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат

Максим Сураев,
депутат Госдумы, летчик-космонавт:
Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный.
Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых были очень весомыми. Сейчас уровень этой службы несколько снизился.
По словам Сураева, перед отправкой космонавта на МКС опытные специалисты проводили жесточайший психологический отбор. Он отметил, что сейчас уровень этой службы снизился.
Депутат рассказывает, что на борту МКС есть все, чтобы просверлить дыру в обшивке. Однако он предлагает дождаться результатов расседования, возможно, виновного нужно искать на Земле, считает космонавт.
Максим Сураев,
депутат Госдумы, летчик-космонавт:
На борту МКС есть все необходимое для того, чтобы просверлить такое отверстие. При этом, несмотря на то, что космонавты постоянно поддерживают связь с Землей, круглосуточное наблюдение за их работой не ведется. Дай бог, чтобы это был производственный брак, хотя это тоже очень печально, такого не было за всю историю «Союзов».
Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что повреждение обшивки корабля могло произойти уже в космосе. По его данным, причиной нештатной ситуации могла стать технологическая ошибка какого-то специалиста. Обшивку несколько раз, видимо, намеренно задели сверлом. «Воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности». Но Рогозин пока не знает, где это произошло — на Земле или уже на орбите.
До этой версии считалось, что обшивка была повреждена снаружи миниатюрным метеоритом.