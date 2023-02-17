В ООН призвали освободить барнаульскую активистку Марию Пономаренко

В управлении по правам человека ООН обеспокоились приговором активистке Марии Пономаренко и призвали освободить ее. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 15 февраля барнаульская журналистка получила шесть лет колонии за фейки о вооруженных силах РФ. Ей также запретили журналистскую деятельность и публиковать что-либо в соцсетях на пять лет.

В ООН считают этот вердикт «подавлением свободы выражения мнений».

«Мы призываем к ее немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений», — говорится в сообщении.

За что Пономаренко получила срок

В 2022 году активистка выложила в своем Telegram-канале пост о том, что в Мариуполе якобы обстреляли драмтеатр.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о «Распространении недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти.»

О том, кто такая Мария Пономаренко, altapress.ru делал разбор.