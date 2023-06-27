Володин призвал найти депутатов, которые хотели покинуть страну во время мятежа

По его мнению, правоохранители должны узнать, кто из значимых должностных лиц попытался уехать во время мятежа. А после — рассказать о них людям.

Он отметил, что россияне не должны "содержать" таких депутатов. А самим чиновникам должно быть стыдно за свою нечестную службу перед народом.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.