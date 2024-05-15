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Политика

Врио губернатора Калиниградской области стал бывший студент АлтГТУ

Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщает РИА Новости.

Алексей Беспрозванных родился в казахстанском Лениногорске, ему 44 года. В 2002 году мужчина окончил Алтайский государственный технический университет, а позже получил еще одно высшее.

Сначала Беспрозванных работал в Барнауле, в том числе в МТС. Также он работал в Новосибирске, Воронеже и в 2012 году стал вице-премьером Воронежской области.

Уже в 2016 году он возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра.

Чиновник с супругой воспитывают двоих сыновей. Его хобби — хоккей, горные лыжи и плавание.

Ранее сообщалось, что делегация Талибана* приехала на форум в Казани.

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