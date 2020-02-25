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Политика

Встреча по Конституции с участием Путина может состояться 26 февраля

Встреча по изменениям в Конституцию с гпрезидентом России Владимиром Путиным может пройти в среду, 26 февраля, сообщает РИА «Новости».

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

«Мы выходим на финишную прямую с точки зрения подготовки текста. Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ, надеемся что она пройдет», — отметил он.

Предположительно, на встрече обсудят тексты и поправки, которые уже наработаны.

Напомним, в текст Конституции могут попасть поправки о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и Боге, недавно заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

Голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день, который объявят выходным. Вероятнее всего, это будет 22 апреля.

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