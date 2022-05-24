«Алтайэнергосбыт»: на 19% выросло число получателей онлайн-квитанций

Более чем на 19% с начала года увеличилось количество бытовых потребителей АО «Алтайэнергосбыт», которые предпочли электронную квитанцию бумажной. И на сегодняшний день число таких клиентов — физических лиц превышает 37 тысяч. Еще более чем 6 тыс. юридических лиц используют электронный документооборот в работе с гарантирующим поставщиком электроэнергии.

Выбор в пользу онлайн-квитанций объясняется рядом причин:

Доставка счётов на электронную почту и в личный кабинет клиента ( ЛКК) в день формирования документа;

ЛКК) в день формирования документа; Круглосуточный доступ к онлайн-квитанциям , истории оплат и начислений;

истории оплат и начислений; Онлайн-квитанции позволяют сохранять леса от вырубки;

Можно получать и оплачивать счета за старших родственников.

Подключить удобную опцию можно в ЛКК на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store.

Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в личном кабинете.

Также отказаться от бумажного аналога квитанции в пользу электронного счета можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нем номер лицевого счета и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счета (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населенного пункта).

После этого платежный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».