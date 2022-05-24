«Алтайэнергосбыт»: на 19% выросло число получателей онлайн-квитанций

Выбор в пользу онлайн-квитанций объясняется рядом причин:
- Доставка счётов на электронную почту и в личный кабинет клиента (ЛКК) в день формирования документа;
- Круглосуточный доступ к онлайн-квитанциям, истории оплат и начислений;
- Онлайн-квитанции позволяют сохранять леса от вырубки;
- Можно получать и оплачивать счета за старших родственников.
Подключить удобную опцию можно в ЛКК на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store.
Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в личном кабинете.
Также отказаться от бумажного аналога квитанции в пользу электронного счета можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нем номер лицевого счета и контактный телефон клиента в следующем виде:
Номер лицевого счета (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населенного пункта).
После этого платежный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».