«Алтайэнергосбыт» напоминает: при неоплате пени, долг будет расти

Как начисляется пеня?
Для юридических лиц максимальный размер пени начисляется с первого дня просрочки оплаты — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ*.
Для населения и приравненным к ним категориям потребителей (ТСЖ и ЖСК) в течение первого месяца просрочки предусмотрен льготный период, в который начисление пени не осуществляются. Второй и третий месяц она составляет 1/300 за каждый день просрочки, а с наступлением четвёртого — рассчитывается как 1/130 ставки.
Для организаций тепло- и водоснабжения, а также управляющих компаний начисляется с первого дня просрочки оплаты. При этом в первый и второй месяцы в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, в третий — 1/170, с четвёртого — 1/130. На практике это означает, что сегодня копить долги очень дорого: при максимальном размере пени это все равно, что взять кредит на сумму долга за электроэнергию под ставку почти 21% годовых.
Пеня начисляется до тех пор, пока не будет оплачен основной долг и может быть взыскана в судебном порядке вместе с основным долгом. Точную сумму к оплате всегда можно уточнить у поставщика услуги.
О чём еще нужно помнить должнику?
В настоящее время АО «Алтайэнергосбыт» активно применяет введённую законодательством ускоренную процедуру взыскания долгов путём получения судебного приказа. Такой порядок предполагает, что судья рассматривает заявление ресурсоснабжающей организации единолично, без приглашения сторон в течение 5 дней для физических лиц и 10 дней — для юридических. Кроме того, при подаче заявления о выдаче судебного приказа действующее законодательство не ставит обязательным условием предварительное направление претензии и истечение срока на её рассмотрение должником.
В случае неоплаты задолженности, взысканной в судебном порядке, АО «Алтайэнергосбыт» направляет исполнительные документы судебным приставам, которые, в свою очередь, применяют к должникам в рамках исполнительного производства такие меры, как обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях, на заработную плату, пенсию, а также производят арест имущества с последующей его реализацией в счёт оплаты долга за электроэнергию. Кроме того, в случае неисполнения должником исполнительного документа в установленный срок добровольно, судебный пристав налагает на должника штраф в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей для физических лиц и 10 000 рублей для юридических лиц.
Как оплатить долги с выгодой?
В декабре 2018 года АО «Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить долги с выгодой, приняв участие в акции «Меняем долги на призы». В её рамках среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов (бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию, реализуемой компанией).
Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.
Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».
Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Меняем долги на призы»:
- Данная акция не распространяется на сотрудников АО «Алтайэнергосбыт».
- Акция проводится в период
с 01.10.2018 г. по 30.03.2019 г.
- Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности в период
с 21.02.2019 г. по 28.02.2019 г.
Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:
- Республика Алтай: 3 электрочайника, 3 утюга, 2 мультиварки, 5 наборов светодиодных ламп, 90 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
- Алтайский край: 9 электрочайников, 9 утюгов, 9 мультиварок, 19 наборов светодиодных лампочек, 360 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Подведение итогов (розыгрыш) будет проводиться путем использования интернет — генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентам-участникам акции. Розыгрыш состоится 28 февраля 2019 года. Его результаты буду опубликованы на сайте АО «Алтайэнергосбыт»
*Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодняшний день равна 7,5%.