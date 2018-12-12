Амнистия капиталов продолжается в России

28 февраля 2019 года истекает срок 2 этапа приема специальных деклараций, в соответствии с Федеральным законом № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Налогоплательщики могут заявить, что владеют иностранными счетами, компаниями, а также другим имуществом и активами за рубежом. При этом такой гражданин освобождается от ответственности за нарушения, связанные с приобретением подобного имущества.

Татьяна Малютина,

начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю:

Декларация представляется в любой налоговый орган на бумажном носителе декларантом лично либо через своего уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности. Представление специальной декларации по почте и в электронной форме с ЭЦП не допускается. Государство гарантирует освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, тайну заявленных в этих декларациях сведений, невозможность их использования для возбуждения или расследования уголовных дел.

Согласно законодательству, граждане Российской федерации и предприниматели, которые открыли или закрыли счет за рубежом в иностранном банке, обязаны представлять в налоговый орган отчет о движении денег таким счетам. Эти отчеты представляются гражданами Российской Федерации налоговым ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Отчет не нужно представлять тем, чей срок пребывания за пределами территории РФ за истекший отчетный календарный год в совокупности составит более 183 дней. Предприниматели-резиденты, представляют отчеты ежеквартально, в течение 30 дней по окончании квартала. Упрощенные формы отчетов о движении средств по счетам в иностранных банках доступны на сайте nalog.ru в разделе «Валютное законодательство» и «Личном кабине налогоплательщика».