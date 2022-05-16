Аналитики: в российских магазинах стали чаще воровать

Число краж в магазинах России увеличилось за февраль-апрель 2022 года, выяснил разработчик системы распознавания лиц NTechLab. Он сотрудничает с ритейлерами.

Как сообщает РБК, аналитики исследовали данные о кражах за последние три месяца и сравнили их со статистикой за аналогичный период 2021 года.

Эксперты изучили кражи в продовольственной рознице, а также в магазинах с детскими товарами, одеждой, продукцией для дома, сада и ремонта.

Оказалось, что в одной торговой точке зафиксировали примерно 130 краж, и это — на 18% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в продуктовых магазинах злоумышленники чаще похищают товары с корзиной. За год таких правонарушений стало на 27% больше.

В феврале-апреле 19% краж пришлось на кондитерские изделия, 16% — на колбасу, 14% — на алкоголь, 13% — на сыр, 7% — на кофе с какао.

Кроме того, участились хищения на кассах самообслуживания. Их доля выросла на 34%.

А ранее дворник из Пыть-Яха (ХМАО) украл со склада местной мэрии 12 упаковок бумаги.