20 июня
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Потребитель

Банк «Открытие» снизил до 11% ставки по кредитам для МСБ

Ставки снижены по всем видам кредитов для предпринимателей. Минимальная стоимость средств теперь составляет 11% годовых по единоразовым кредитам и невозобновляемым кредитным линиям.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Ставка по возобновляемой кредитной линии и овердрафту снижена до 11,5%. Предприниматели — клиенты банка «Открытие» — могут получить средства на любые цели без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели — 15.

Также для малого и среднего бизнеса действует экспресс-кредитование на сумму до 10 миллионов рублей. Такой кредит можно получить полностью дистанционно.

Заявку на кредиты банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса можно подать онлайн.

Подробнее с новыми условиями по кредитам для малого и среднего бизнеса можно ознакомиться на сайте банка.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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