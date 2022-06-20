20 июня
﻿
Потребитель

Банк «Открытие» снизит ставки по классическим ипотечным программам

Банк «Открытие» четвертый раз подряд снижает ставки по классическим программам ипотеки. С 17 июня оформить ипотечный кредит на вторичном рынке и в новостройке можно по ставке от 9,99%* годовых.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Снижение по классическим программам составит 0,8 процентных пункта. Минимальная ставка будет установлена на уровне 9,99% как для вторичного рынка, так и для классических новостроек.

Заемщики, получившие одобрение кредитных заявок по ранее действующим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

Первоначальный взнос по всем программам от 10%, максимальная сумма кредита — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка .

*при крупном чеке и первоначальном взносе 50%.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость