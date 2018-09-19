Баня или фитобочка, что выбрать?

Баня ценится практически во всем мире за свою пользу для души и тела. Чем же полезна баня и на какие моменты стоит обратить внимание при строительстве?

В первую очередь банные процедуры борются с недугами и стимулируют иммунную систему. Из организма во время посещения парилки из-за обильного потоотделения выводятся шлаки и токсины, а кожные покровы очищаются за счет раскрытия пор. Также баня расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения организма.

Помимо обычной простуды и бронхита банные процедуры помогают бороться с такими проблемами как ларингит, хронический насморк, миозит, боли в суставах. Но есть у бани и противопоказания: острые воспалительные процессы в организме, гипертония, сердечная недостаточность, нарушение кровообращения.

С чего нужно начинать строительство бани?

Для того, чтобы построить «правильную» баню для начала необходимо определиться с планировкой бани (мойка, парная, комната отдыха), далее выбрать материал из которого хотите баню: сосна или кедр. Кедр более премиальный материал, который лучше сосны по многим характеристикам (более теплый, более «дышащий», обладаем свойствами антисептика).

Баня из кедра с отделкой. Фото предоставлено рекламодателем

Далее необходимо выбрать вид бруса: строганный брус, профилированный брус или оцилиндрованное бревно, а также выбрать сечение бруса. Толщина строганного или профилированного бруса для бани всесезонного пользования не ниже 150 мм (180, 200 мм), для летнего использования (дачный вариант) вполне хватит толщины 100 мм. Многие считают, что дешевле построить баню из обычного строганного бруса, но не учитывают, что такую баню со временем необходимо будет конопатить не менее чем 2 раза, что конечно же несет в себе доп. расходы (стоимость джута или пакли, работа строителей). Поэтому сейчас все чаще люди выбирают профилированный брус — благодаря профилю такой брус почти не подвержен продуванию, лучше держит тепло и нет необходимости конопатить баню в последствие. Также не маловажную роль имеет и эстетическое восприятие, профилированный брус смотрится намного красивее и не требует дополнительной обшивки вагонной как обычный брус из-за его неровности и выгибания при усушки и усадки.

Кедровая баня в п. Фирсово-2. Фото предоставлено рекламодателем

Фундамент. Для бани всесезонного использования в Сибири необходимо использовать только ленточный фундамент, для летнего варианта подойдет и свайный и столбчатый фундамент. Но если территория не позволяет использовать ленту для фундамента, то при винтовом варианте цоколь всегда можно зашить и утеплить.

Цена. На сегодняшний день стоимость строительства бани «под ключ» варьируется от 149 тыс. руб до нескольких миллионов. В среднем хорошая, основательная баня размером 6*3 м + терасса выйдет около 500 тыс. руб. Более точную цену можно узнать по телефону: (3852) 58−04−17.

Для того, чтобы построить баню, которая будет служить долго лучше обратиться в надежную компанию, которая обладает большим опытом и даст гарантии на все работы. При обращении в компанию «Лесник» вас бесплатно проконсультируют в любой день недели, а также сделают бесплатный выезд технического специалиста на ваш участок, чтобы учесть ваши пожелания и особенности местности.

Для тех, кому противопоказана баня (гипертония, сердечная недостаточность, нарушение кровообращения) есть отличная альтернатива — кедровая фитобочка.

Фитобочка. Фото предоставлено рекламодателем

Чем полезна же фитобочка?

Она оказывает оздоровительное действие на весь организм, а в целом:

Повышает иммунитет , что очень актуально для тех , кто часто простужается. Эфирные масла и фитонциды , которые выделяются с паром , расширяют бронхи и снимают спазм дыхательных путей. Эта процедура станет для вас очень полезной при кашле , боли в горле и ОРВИ.

что очень актуально для тех кто часто простужается. Эфирные масла и фитонциды которые выделяются с паром расширяют бронхи и снимают спазм дыхательных путей. Эта процедура станет для вас очень полезной при кашле боли в горле и ОРВИ. Улучшает состояние суставов , сосудов и сердца. Воздействие фитопара на организм способствует освобождению от венозного застоя и облегчению движения крови по артериям. Процедура отлично подходит для людей с повышенным и пониженным давлением , с проблемами в суставах и позвоночнике.

сосудов и сердца. Воздействие фитопара на организм способствует освобождению от венозного застоя и облегчению движения крови по артериям. Процедура отлично подходит для людей с повышенным и пониженным давлением с проблемами в суставах и позвоночнике. Способствует уменьшению веса. Даже после первого применения вес уменьшается на 0,5 кг , а также заметно уменьшается целлюлит за счёт глубоко очищения организма.

а также заметно уменьшается целлюлит за счёт глубоко очищения организма. Процедура повышает упругость и эластичность кожи. Во время сеанса отшелушиваются ороговевшие клетки кожи , что позволяет ей быстрее восстанавливаться и нормально дышать.

что позволяет ей быстрее восстанавливаться и нормально дышать. Очищение тела от токсинов. Фитопар расширяет поры , через которые легко выводятся вредные вещества.

Установить кедровую бочку можно не только в бане, но и в городской квартире на балконе, в просторной ванной, гостиной. Главное условия это проветриваемое помещение и 1 квадратный метр свободного места, 2 метра в высоту и розетка.

В комплект кедровой фитобочки входит сама фитобочка и парогенератор. Комплектация бочки позволяет регулировать высоту сидения, что отлично подходит для использования людьми разного роста и комплекции. На сегодняшний день в компании «Лесник» вы можете приобрести кедровую фитобочку с парогенератором всего за 32400 руб. На каждую бочку дается гарантия. Средний срок службы такой бочки при правильном уходе 5−7лет.

Фитобочка. Фото предоставлено рекламодателем

Выбрать подходящую фитобочку можно на сайте: www.алтайкедрмастер.рф или позвонив по телефону: (3852) 60−25−36.

Посмотреть вживую и «примерить» фитобочку можно в офисе компании по адресу: ул.Шумакова, 23-а, офис 325 (3-й этаж).

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