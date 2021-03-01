Безопасность личных данных. Как уберечься от мошенников

Телефонное мошенничество всегда было популярно у преступников, из года в год их жертвами становятся тысячи людей. Не попасться на уловки можно, если настороженно подходить к любым звонкам с незнакомого номера. Кроме того, нельзя передавать личные данные, а в спорных ситуациях пользоваться сервисами, чтобы узнать, кто звонил, например https://scamcall.ru/ .

Как сделать , чтобы мошенники не дозвонились

Самый надёжный способ не стать жертвой — сделать так, чтобы преступники вообще не смогли дозвониться. Есть три рабочих способа.

Настройки телефона

Для телефонов на Android — жмём зелёную кнопку, возле строки поиска нажимаем на три точки, открываем настройки. Во многих смартфонах есть встроенная функция «Спам» или «АОН». При включённых настройках телефон покажет, кто звонил и не является ли это спам-номером. А можно вообще отключить звонки с незнакомых номеров (предварительно добавив телефон банка в адресную книжку).

Чёрный список от оператора

Крупные сотовые операторы предоставляют услуги вроде «Антиспам», «Чёрный список», «SMS-фильтр». Помогут избавиться от назойливых звонков. Услуги могут быть как бесплатными, так и платными — узнайте конкретно у вашего оператора.

Мобильное приложение

Определители номеров от сторонних разработчиков. Например, есть приложение от «Яндекса» и от «Касперского». Утилита потребует доступа к адресной книге, а потому аккуратно выбирайте приложение, которое будете ставить на смартфон.

Как распознать мошенника

По этим чертам можно отличить аферистов, если они всё-таки дозвонились:

Вываливают большой массив информации. Жертва находится в стрессовом состоянии , слабо соображает , что происходит. Нет времени обдумать свои действия. Всегда оставайтесь спокойными во время разговора с незнакомцами.

слабо соображает что происходит. Нет времени обдумать свои действия. Всегда оставайтесь спокойными во время разговора с незнакомцами. Элемент запугивания. Предлагают «разобраться по-хорошему , а то плохо будет». Игнорируем таких граждан.

а то плохо будет». Игнорируем таких граждан. Пользуются чувством жадности. Мол , надо заплатить 500 рублей и получить приз в 50 000. С вероятностью 100% это развод.

надо заплатить 500 рублей и получить приз в 50 000. С вероятностью 100% это развод. Слишком низкие цены. Если стоимость услуги или товара слишком низкая , скорее всего , это звонок от мошенника.

Классические схемы развода

Преступники используют одни и те же схемы из года в год. Классический набор:

Звонок из службы безопасности банка. Требуют личные данные , номера карт , CVC-коды.

номера карт CVC-коды. Перевод по ошибке. Просят перевести обратно.

Брокерские и дилерские услуги. Предлагают инвестировать в какой-то проект , через месяц вы заработаете 100 млн долларов.

через месяц вы заработаете 100 млн долларов. Опрос от банка. Присылают ссылку и просят по ней перейти.

Родственник в беде. Нужно срочно перевести деньги , иначе будет беда.

иначе будет беда. Вы выиграли крупную сумму. Но нужно уплатить пошлину , всего 500 рублей.

Повстречался такой собеседник — смело кладите трубку и добавляйте номер в чёрный список.

Меры безопасности

Во-первых, никогда не сообщайте незнакомым людям личную информацию, в том числе:

ПИН-код , CVV и CVC от банковской карты;

CVV и CVC от банковской карты; пароли от аккаунтов , приложений , сервисов;

приложений сервисов; данные из пришедшего СМС-подтверждения;

паспортные данные , любую личную информацию.

Во-вторых, не паникуйте. Даже если вам сообщили, что близкий родственник попал в беду. Сбросьте разговор и перезвоните родственнику либо человеку, который может находиться рядом с ним.

В-третьих, если не уверены в том, с кем именно разговариваете, попросите полностью представиться (Ф. И. О. и должность). Затем сбросьте разговор и проверьте через сервис неблагонадёжных номеров, например «Кто звонил». Если номер есть в базе, то это аферист.

В-четвёртых, прежде чем переводить кому-то деньги, трижды подумайте. Заглушите в себе чувство жадности, не спешите. Если просят заплатить за доставку приза или денежного выигрыша, сразу отключитесь — это явно звонит мошенник.

Наконец, в-пятых — регулярно проверяйте банковские счета. А ещё лучше подключите услугу SMS-чек. Тогда при любом списании вам моментально будет приходить уведомление. Как только заметили непонятные движения на счете, блокируйте его.