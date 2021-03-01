Безопасность личных данных. Как уберечься от мошенников

Как сделать, чтобы мошенники не дозвонились
Самый надёжный способ не стать жертвой — сделать так, чтобы преступники вообще не смогли дозвониться. Есть три рабочих способа.
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Настройки телефона
Для телефонов на Android — жмём зелёную кнопку, возле строки поиска нажимаем на три точки, открываем настройки. Во многих смартфонах есть встроенная функция «Спам» или «АОН». При включённых настройках телефон покажет, кто звонил и не является ли это спам-номером. А можно вообще отключить звонки с незнакомых номеров (предварительно добавив телефон банка в адресную книжку).
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Чёрный список от оператора
Крупные сотовые операторы предоставляют услуги вроде «Антиспам», «Чёрный список», «SMS-фильтр». Помогут избавиться от назойливых звонков. Услуги могут быть как бесплатными, так и платными — узнайте конкретно у вашего оператора.
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Мобильное приложение
Определители номеров от сторонних разработчиков. Например, есть приложение от «Яндекса» и от «Касперского». Утилита потребует доступа к адресной книге, а потому аккуратно выбирайте приложение, которое будете ставить на смартфон.
Как распознать мошенника
По этим чертам можно отличить аферистов, если они всё-таки дозвонились:
- Вываливают большой массив информации. Жертва находится в стрессовом состоянии, слабо соображает, что происходит. Нет времени обдумать свои действия. Всегда оставайтесь спокойными во время разговора с незнакомцами.
- Элемент запугивания. Предлагают «разобраться по-хорошему, а то плохо будет». Игнорируем таких граждан.
- Пользуются чувством жадности. Мол, надо заплатить 500 рублей и получить приз в 50 000. С вероятностью 100% это развод.
- Слишком низкие цены. Если стоимость услуги или товара слишком низкая, скорее всего, это звонок от мошенника.
Классические схемы развода
Преступники используют одни и те же схемы из года в год. Классический набор:
- Звонок из службы безопасности банка. Требуют личные данные, номера карт, CVC-коды.
- Перевод по ошибке. Просят перевести обратно.
- Брокерские и дилерские услуги. Предлагают инвестировать в какой-то проект, через месяц вы заработаете 100 млн долларов.
- Опрос от банка. Присылают ссылку и просят по ней перейти.
- Родственник в беде. Нужно срочно перевести деньги, иначе будет беда.
- Вы выиграли крупную сумму. Но нужно уплатить пошлину, всего 500 рублей.
Повстречался такой собеседник — смело кладите трубку и добавляйте номер в чёрный список.
Меры безопасности
Во-первых, никогда не сообщайте незнакомым людям личную информацию, в том числе:
- ПИН-код, CVV и CVC от банковской карты;
- пароли от аккаунтов, приложений, сервисов;
- данные из пришедшего СМС-подтверждения;
- паспортные данные, любую личную информацию.
Во-вторых, не паникуйте. Даже если вам сообщили, что близкий родственник попал в беду. Сбросьте разговор и перезвоните родственнику либо человеку, который может находиться рядом с ним.
В-третьих, если не уверены в том, с кем именно разговариваете, попросите полностью представиться (Ф. И. О. и должность). Затем сбросьте разговор и проверьте через сервис неблагонадёжных номеров, например «Кто звонил». Если номер есть в базе, то это аферист.
В-четвёртых, прежде чем переводить кому-то деньги, трижды подумайте. Заглушите в себе чувство жадности, не спешите. Если просят заплатить за доставку приза или денежного выигрыша, сразу отключитесь — это явно звонит мошенник.
Наконец, в-пятых — регулярно проверяйте банковские счета. А ещё лучше подключите услугу SMS-чек. Тогда при любом списании вам моментально будет приходить уведомление. Как только заметили непонятные движения на счете, блокируйте его.