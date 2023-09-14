Детей в Барнауле бесплатно научат создавать мультфильмы и программировать.

16-17 сентября в ТОЦ «Гулливер Парк» пройдут бесплатные интерактивные мастер-классы, которые проведут специалисты из международной кибершколы KIBERone. Цель кибершколы — перевести бесполезное времяпровождение в телефоне и компьютере в полезное! На мероприятия приглашают детей от 6 до 14 лет.