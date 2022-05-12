Экономист рассказал, почему России не грозит голод

РФ — мировой лидер по производству зерна, подчеркнул специалист. Он добавил, что страна полностью обеспечивает себя стратегически важными продуктами.
В частности, Россия автономна в производстве яиц, картофеля, овощей, сахара, растительного масла и рыбы. Кроме того, растет экспорт молочки и мяса за рубеж.
Так что на фоне ожидаемого глобального кризиса, который может охватить большинство государств, мы сможем обеспечивать себя необходимым набором продовольствия сами.
«И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню», — подытожил экономист.
Накануне экономист назвал признаки, дающие надежду на снижение цен.