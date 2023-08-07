Гигант среди ТЦ. Тысячи квадратных метров света и уюта в ТВК Гранд Арена

Торгово-выставочный комплекс Гранд Арена — один из самых крупных специализированных комплексов в городе. На территории площадью 50 тысяч квадратных метров расположились известные компании как местных производителей, так и зарубежных брендов.

В ТВК вы найдете актуальные творческие идеи для оформления своего дома, новые тенденции мебельного рынка, широкий ассортимент интерьерных товаров, а также все необходимое для стройки и ремонта. Салоны различных ценовых сегментов — от товаров премиум-класса до эконом, где каждый найдет себе подходящий вариант.

Больше не придется ездить по всему городу, ведь все, что нужно вы найдете в ТВК Гранд Арена!

1 этаж

На первом этаже ТВК — огромный ассортимент товаров для стройки и ремонта. Здесь открылся самый крупный отдел строительного гипермаркета «Формула М2», есть отделы с эксклюзивный керамической плиткой и сантехникой — La Struttura (Ля Струттура), Keramikrum (Керамикрум) и «Кафель-холл». Большой выбор отделочных материалов представлен в салонах «Декорация» и «Декор Стен». Также в ТВК Гранд Арена 10 арендаторов предлагают двери разной ценовой категории и стран— производителей. Помимо этого, на первом этаже ищите напольные покрытия, ковры и текстиль.

ТВК Гранд Арена. Фото предоставлено ТВК Гранд Арена. ТВК Гранд Арена. Фото предоставлено ТВК Гранд Арена.

2 этаж

Второй этаж занимают товары для дизайна интерьера и мебель. Кухни, гостиные, спальни, детские и уникальный салон «Растущая детская мебель». Здесь можно приобрести разную корпусную мебель, товары для сна, обеденные зоны. Только столы и стулья занимают более 1200 кв. м. Таким размахом может похвастать лишь «Большая Медведица» в Новосибирске. В зоне диванов есть уникальные поставщики эксклюзивной финской мебели — Hauska (Хауска) и Bo-Box (Бо-Бокс).

В ТВК Гранд Арена проходит акция «В ремонте главное — мечтать», где будет разыгран автомобиль Hyundai Solaris. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить покупку на сумму от 5 000 рублей, написать на чеке ФИО и номер телефона и опустить чек в специальный ящик до 15 декабря 2023 года. Итоги подведут 16 декабря. Подробности на сайте. 18+

Комфортное пребывание на территории мебельного торгового комплекса обеспечивают просторная парковка на 300 мест, где можно бесплатно оставить автомобиль на время пребывания в магазине, кафе с мягкими посадочными зонами и столиками и понятная система внутренней навигации.

Павловский тракт, 180

Время работы: 10:00–20:00

grandarena-tvk.ru

vk.com/grand_arena_brn