ГК Алгоритм организовала в парке праздник в честь Дня защиты детей

Юные гости парка вместе с родителями пели песни и танцевали с аниматорами, играли в дартс и большую дженгу, угощались мороженым, сладкой ватой, попкорном и лимонадом.

ГК Алгоритм организовал в парке праздник в честь Дня защиты детей. Фото: ГК Алгоритм.

В этот же день всех посетителей парка поздравляла с праздником и ГК Алгоритм, которая радует праздниками не только жителей своих жилых комплексов, но и всех жителей Барнаула.

Праздник посетили фирменные персонажи компании — белый и апельсиновый мишки — присутствию которых были очень рады все дети, активно фотографируясь с ними.

Для родителей Алгоритм также подготовил новости, которые однозначно ещё подняли их праздничное настроение. Помимо напоминания о своих ключевых, на сегодняшний день, проектах — ЖК Современник и ЖК Колумб, компания анонсировала специальное предложение по снижению ипотечной ставки при покупке квартир в первом, третьем и четвертом корпусах ЖК Колумб.

Данная ставка будет действовать в течение всего срока ипотеки, однако время проведения самой акции ограничено и продлится до 31 июля 2023 года.