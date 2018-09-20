Как энергетики готовятся к зиме, зачем нужна консолидация электросетей и можно ли помочь жителям села Васильчуки

Об этом рассказал в ходе личной встречи с главами Благовещенского, Ключевского, Бурлинского и Кулундинского районов Алтайского края директор филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Основная тема встречи — качество электроснабжения потребителей. Это особенно актуально во время подготовки региона и предприятий топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду.

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО «МРСК Сибири» ( входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго»:

Ежегодно филиал «Алтайэнерго» инвестирует в электросетевой комплекс региона немалые средства для его развития. В 2018 году около полутора миллиардов рублей направлено на реконструкцию, модернизацию действующих и строительство новых энергообъектов. Более 500 миллионов рублей — объем ремонтной программы этого года, цель которой повышение надежности работы электросетевого хозяйства. В физическом выражении — это около семи тысяч километров отремонтированных линий электропередачи (ЛЭП), напряжением 0,4−110 кВ, более 200 трансформаторных подстанций (ТП) и около двух тысяч комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

Во время беседы с главами территорий края речь шла не только о районах в целом, но и об отдельных населенных пунктах. Например, в селе Васильчуки жители жалуются на перепады напряжения в сети. В ближайшее время здесь будет проведена диагностика линии электропередачи, питающей поселок. Затем — корректирующие мероприятия для решения этой проблемы.

Еще одна важная тема встречи — наличие бесхозных энергообъектов, которые зачастую находятся в плохом состоянии, что негативно отражается на качестве энергоснабжения жителей.

По мнению Николая Пантелеева, решение проблемы необслуживаемых энергообъектов есть — это передача их на баланс в крупную, стабильную электросетевую компанию.

Николай Пантелеев,

директор филиала ПАО «МРСК Сибири» ( входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго»:

«Алтайэнерго» имеет мощную техническую базу. Безусловно, восстановление линий электропередачи, которые не ремонтировались десятки лет, требует времени. Мы вложим в эти объекты средства, необходимые для проведения модернизации и реконструкции. Консолидация электросетей — это реально действенный механизм для повышения качества и надежности энергоснабжения жителей региона. Мы уже приобрели более 10 километров ЛЭП в Благовещенском, Ключевском, Бурлинском и Кулундинском районах, на сумму более 400 тысяч рублей. До конца года еще почти пять километров бесхозных линий и четыре ТП мы поставим себе на баланс.

За последние пять лет всего в Алтайском крае более 80 километров ЛЭП и почти 60 КТП, не имеющих законных владельцев, передано на баланс в «Алтайэнерго». За этот же период компанией приобретено еще 222 километра ЛЭП и 114 КТП, чьи собственники не смогли содержать энергообъекты в должном состоянии. До конца 2018 года в регионе не останется бесхозных энергообъектов — именно такое обязательство взял на себя филиал «Алтайэнерго». В отдельных случаях несоблюдения сроков выполнения установленных процедур, процесс передачи завершится в следующем году.