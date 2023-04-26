26 апреля
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Потребитель

Как сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД

С ситуацией, когда оповещение о штрафах ГИБДД приходит не своевременно, а с опозданием, сталкивался каждый водитель. Просрочка платежа не дает воспользоваться скидкой в 50%, которая предоставляется тем, кто оплачивает штраф в течение 20 дней с момента наложения финансовых санкций (согласно № 437-ФЗ и ст. 32.2 КоАП РФ). Расскажем, как в этом вопросе помогает онлайн проверка штрафов гибдд по постановлению и как произвести быструю оплату без задержек.

Как проверить штрафы быстро?

Портал РосШтрафы имеет доступ к официальным источникам, поэтому узнать информацию о возможных штрафах можно, потратив на это не более нескольких минут. Процедура осуществляется в несколько этапов:

  1. Пользователь выбирает оптимальный для него вариант поиска (по номеру ВУ, регистрационным документам на авто или УИН).
  2. Указав электронную почту, на которую поступит ответ, необходимо нажать кнопку «проверить штрафы».
  3. Дождавшись результатов проверки баз данных, можно ознакомиться с деталями правонарушения (если оно есть), в том числе изучить фото, подтверждающее факт неправомерных действий со стороны водителя ТС.
  4. Далее остается произвести оплату со скидкой (если она предусмотрена для конкретного вида правонарушения). При заполнении квитанции требуется указать реквизиты пластиковой карты или другого платежного средства, с которого будут списаны деньги.

Такой способ экономит не только деньги, но и время, поскольку вам не нужно тратить время на получение квитанции, поход в банк для ее оплаты и т.д. Подтверждающие транзакцию документы хранятся в личном кабинете пользователя. При желании их можно распечатать. Они имеют ту же юридическую силу, что и бумага из банка.

Почему стоит выбрать портал РосШтрафы?

Кроме описанных выше преимуществ онлайн сервиса, можно выделить и несколько дополнительных:

  • проверить наличие штрафов на Rosfines.ru и произвести оперативную оплату можно, находясь в любой точке планеты;
  • пользователь может подписаться на специальные уведомления и получать информацию о новых штрафах практически мгновенно после попадания информации о вынесении постановления в базы данных ГИБДД;
  • деньги в банк поступают быстро, поэтому возможные ограничения с владельца ТС также снимаются оперативно.

Обратите внимание на то, что получить скидку в 50% на оплату штрафа можно далеко не во всех случаях. Такой «бонус» нельзя получить при повторных или грубых нарушениях ПДД (несоблюдение правил обгона, выезд на красный свет, превышение скорости на 40 км/ч и более и т.д.), а также в некоторых других случаях. Кроме того, наименьшая сумма, для оплаты которой предоставляется скидка, составляет 500 рублей.

Онлайн-сервис РосШтрафы, предлагающий услуги проверки и оплаты штрафов ГИБДД, предоставляет возможность оперативно отслеживать наличие задолженности по подобным выплатам. Получение нужных сведений о штрафах ГИБДД занимает всего 2−3 минуты, а оперативная оплата помогает сэкономить немалые денежные средства. В качестве дополнительной гарантии своевременного получения информации о наложении санкций рекомендуем подписаться на уведомление о новых штрафах.

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