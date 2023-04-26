Как сэкономить 50% на оплате штрафов ГИБДД

Как проверить штрафы быстро?
Портал РосШтрафы имеет доступ к официальным источникам, поэтому узнать информацию о возможных штрафах можно, потратив на это не более нескольких минут. Процедура осуществляется в несколько этапов:
- Пользователь выбирает оптимальный для него вариант поиска (по номеру ВУ, регистрационным документам на авто или УИН).
- Указав электронную почту, на которую поступит ответ, необходимо нажать кнопку «проверить штрафы».
- Дождавшись результатов проверки баз данных, можно ознакомиться с деталями правонарушения (если оно есть), в том числе изучить фото, подтверждающее факт неправомерных действий со стороны водителя ТС.
- Далее остается произвести оплату со скидкой (если она предусмотрена для конкретного вида правонарушения). При заполнении квитанции требуется указать реквизиты пластиковой карты или другого платежного средства, с которого будут списаны деньги.
Такой способ экономит не только деньги, но и время, поскольку вам не нужно тратить время на получение квитанции, поход в банк для ее оплаты и т.д. Подтверждающие транзакцию документы хранятся в личном кабинете пользователя. При желании их можно распечатать. Они имеют ту же юридическую силу, что и бумага из банка.
Почему стоит выбрать портал РосШтрафы?
Кроме описанных выше преимуществ онлайн сервиса, можно выделить и несколько дополнительных:
- проверить наличие штрафов на Rosfines.ru и произвести оперативную оплату можно, находясь в любой точке планеты;
- пользователь может подписаться на специальные уведомления и получать информацию о новых штрафах практически мгновенно после попадания информации о вынесении постановления в базы данных ГИБДД;
- деньги в банк поступают быстро, поэтому возможные ограничения с владельца ТС также снимаются оперативно.
Обратите внимание на то, что получить скидку в 50% на оплату штрафа можно далеко не во всех случаях. Такой «бонус» нельзя получить при повторных или грубых нарушениях ПДД (несоблюдение правил обгона, выезд на красный свет, превышение скорости на 40 км/ч и более и т.д.), а также в некоторых других случаях. Кроме того, наименьшая сумма, для оплаты которой предоставляется скидка, составляет 500 рублей.
Онлайн-сервис РосШтрафы, предлагающий услуги проверки и оплаты штрафов ГИБДД, предоставляет возможность оперативно отслеживать наличие задолженности по подобным выплатам. Получение нужных сведений о штрафах ГИБДД занимает всего 2−3 минуты, а оперативная оплата помогает сэкономить немалые денежные средства. В качестве дополнительной гарантии своевременного получения информации о наложении санкций рекомендуем подписаться на уведомление о новых штрафах.