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Попасть в цель: грибные места Алтайского края

Ранее стало известно, что много грибов в Борзовой и Казенной Заимках, Бобровке, Фирсово, поселке Лесной, в Сосновке, Б. Ключах и Ленточном бору.

Подробнее о том, где их собирают ведрами, — в нашем обзоре.