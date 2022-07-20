20 июля
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Когда «пойдут» грибы, где они растут на Алтае и почему грибной дождь — это миф. Вкусный разбор altapress.ru

Чтобы добыть грибов к картошке, придется проявить терпение и смекалку. Когда в России начнется сезон «ножек с шляпками», и как не отравиться лесным угощением — в большом разборе altapress.ru.

Гриб, лес.
Гриб, лес.
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1
Пора «охоты»: когда начнется грибной сезон?

«Волна» грибов может начаться в конце июля, рассказал на радио Sputnik блогер Дмитрий Тихомиров. Особенно это относится к Центральной России.

2
Что нужно, чтобы грибы выросли?

По словам Тихомирова, грибы разрастутся, если пройдет достаточно дождей и установится прохладная погода.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
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3
Получается, грибы не «любят» жару?

Да, жара неблагорприятна для роста грибов.

«Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, что для появления грибов нужны тепло и дожди. „Грибной дождь“, который идет тогда, когда тепло и светит солнце, — это миф. На самом деле для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно оно и сопровождается дождями», — уточнил собеседник Sputnik.

4
Белые грибы тоже не боятся заморозков?

Нет. «Белым грибам не страшны заморозки», — подчеркнул Тихомиров.

Белый гриб и грибник.
Белый гриб и грибник.
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5
А за сколько дней вырастут грибы?

«Грибам нужно примерно 10 дней, (чтобы вырасти. — Прим. ред.) Не надо сразу после дождя идти в лес», — отметил Дмитрий Тихомиров.

6
Каких грибов можно набрать в июле?

В июле активно растут:

  • Сыроежки,
  • Лисички,
  • Подберезовики,
  • Маслята,
  • «Зонтики»,
  • Белые грибы.
7
Попасть в цель: грибные места Алтайского края

Ранее стало известно, что много грибов в Борзовой и Казенной Заимках, Бобровке, Фирсово, поселке Лесной, в Сосновке, Б. Ключах и Ленточном бору.

Подробнее о том, где их собирают ведрами, — в нашем обзоре.

Первые алтайские грибы-2022.
Первые алтайские грибы-2022.
vk.com/grib22rus
8
Где нельзя собирать грибы?

Грибы не следует собирать у дорог, в городских парках и скверах. Даже если они съедобные, там они могут вбирать в себя вредные вещества и становиться смертельно опасными, ранее напомнили в алтайском Роспотребнадзоре.

9
Выкручивать или срезать: как правильно собирать белые грибы

Как добыть «беленьких» и не повредить грибницу — в подборке советов от altapress.ru.

И, да, спойлер: некоторые грибы можно вырастить самому.

Двойники белого гриба.
Двойники белого гриба.
Михаил Хозяйкин
10
Еще один запрет

В Роспотребнадзоре призвали не хранить грибы в оцинкованной посуде.

11
Кстати, грибы можно маленьким детям?

Грибы противопоказаны детям до 14 лет.

«Важно предупредить и ситуацию, когда ребенок может съесть сырой гриб. Необходимо осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений. Если вы взяли с собой детей в парк, сквер или лес, то не оставляйте их без присмотра», — добавили в ведомстве.

Ребенок в очках
Ребенок в очках
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12
Правила: как солить грибы?

Солить и мариновать грибы лучше одного вида и после тщательной обработки. Засолка и маринование должны проводиться только в кадках, бочках или в банках — без герметичной крышки.

«Никогда не „закатывайте“ грибные консервы, так как употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок часто вызывает тяжелое заболевание — ботулизм, которое у четверти заболевших заканчивается смертельным исходом», — напомнили эксперты.

13
Вкусный рецепт: как замариновать грибочки?

Продукты

  • Грибы (польские, белые, подосиновики, сморчки, опята).
  • Вода — 1 литр.
  • Сахар — 2 столовых ложки.
  • Соль — 4 чайных ложки с горкой.
  • Душистый перец — 4 горошины.
  • Черный перец — 8 горошин.
  • Гвоздика — 2 «цветочка».
  • Уксус 9% — 5 столовых ложек.
  • Лавровый лист — 3 штуки.
  • Чеснок — 2 больших зубчика.
Грибы маринованные.
Грибы маринованные.
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Как готовить

  1. Грибы вымыть, перебрать и разрезать в подсоленной воде. Дальше лесные дары нужно отварить в подсоленной воде 15 минут, до кипения. Во время варки не забывайте снимать пену.

  2. Откинуть грибы на сито, когда бульон стал золотистым.

  3. Переложить грибы в емкость и залить водой так, чтобы она их покрыла. Затем снова убрать на сито.

  4. Приготовить маринад. В посуду налить отмеренное количество воды, добавить соль и сахар из расчета на 1 литр, выложить все специи, кроме чеснока. Варить маринад под крышкой 5 минут до кипения.

  5. В кипящий маринад положить грибы и чеснок. Дать будущему лакомству закипеть, убавить огонь и томить еще 10 минут. В самом конце влить уксус.

  6. Разложить грибы по стерильным банкам и закатать их. Перевернуть банки крышками вниз и накрыть заготовки плотной материей.

Еще два интересных рецепта — в нашей подборке.

Кстати, у нас есть тест «Что вы знаете о грибах». Проверьте свои знания на досуге. Хорошего дня!

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