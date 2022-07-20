«Волна» грибов может начаться в конце июля, рассказал на радио Sputnik блогер Дмитрий Тихомиров. Особенно это относится к Центральной России.
По словам Тихомирова, грибы разрастутся, если пройдет достаточно дождей и установится прохладная погода.
Да, жара неблагорприятна для роста грибов.
«Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, что для появления грибов нужны тепло и дожди. „Грибной дождь“, который идет тогда, когда тепло и светит солнце, — это миф. На самом деле для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно оно и сопровождается дождями», — уточнил собеседник Sputnik.
Нет. «Белым грибам не страшны заморозки», — подчеркнул Тихомиров.
«Грибам нужно примерно 10 дней, (чтобы вырасти. — Прим. ред.) Не надо сразу после дождя идти в лес», — отметил Дмитрий Тихомиров.
В июле активно растут:
- Сыроежки,
- Лисички,
- Подберезовики,
- Маслята,
- «Зонтики»,
- Белые грибы.
Ранее стало известно, что много грибов в Борзовой и Казенной Заимках, Бобровке, Фирсово, поселке Лесной, в Сосновке, Б. Ключах и Ленточном бору.
Подробнее о том, где их собирают ведрами, — в нашем обзоре.
Грибы не следует собирать у дорог, в городских парках и скверах. Даже если они съедобные, там они могут вбирать в себя вредные вещества и становиться смертельно опасными, ранее напомнили в алтайском Роспотребнадзоре.
Как добыть «беленьких» и не повредить грибницу — в подборке советов от altapress.ru.
И, да, спойлер: некоторые грибы можно вырастить самому.
В Роспотребнадзоре призвали не хранить грибы в оцинкованной посуде.
Грибы противопоказаны детям до 14 лет.
«Важно предупредить и ситуацию, когда ребенок может съесть сырой гриб. Необходимо осматривать территорию детских яслей и садов, школ и других учреждений. Если вы взяли с собой детей в парк, сквер или лес, то не оставляйте их без присмотра», — добавили в ведомстве.
Солить и мариновать грибы лучше одного вида и после тщательной обработки. Засолка и маринование должны проводиться только в кадках, бочках или в банках — без герметичной крышки.
«Никогда не „закатывайте“ грибные консервы, так как употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок часто вызывает тяжелое заболевание — ботулизм, которое у четверти заболевших заканчивается смертельным исходом», — напомнили эксперты.
Продукты
- Грибы (польские, белые, подосиновики, сморчки, опята).
- Вода — 1 литр.
- Сахар — 2 столовых ложки.
- Соль — 4 чайных ложки с горкой.
- Душистый перец — 4 горошины.
- Черный перец — 8 горошин.
- Гвоздика — 2 «цветочка».
- Уксус 9% — 5 столовых ложек.
- Лавровый лист — 3 штуки.
- Чеснок — 2 больших зубчика.
Как готовить
-
Грибы вымыть, перебрать и разрезать в подсоленной воде. Дальше лесные дары нужно отварить в подсоленной воде 15 минут, до кипения. Во время варки не забывайте снимать пену.
-
Откинуть грибы на сито, когда бульон стал золотистым.
-
Переложить грибы в емкость и залить водой так, чтобы она их покрыла. Затем снова убрать на сито.
-
Приготовить маринад. В посуду налить отмеренное количество воды, добавить соль и сахар из расчета на 1 литр, выложить все специи, кроме чеснока. Варить маринад под крышкой 5 минут до кипения.
-
В кипящий маринад положить грибы и чеснок. Дать будущему лакомству закипеть, убавить огонь и томить еще 10 минут. В самом конце влить уксус.
-
Разложить грибы по стерильным банкам и закатать их. Перевернуть банки крышками вниз и накрыть заготовки плотной материей.
Еще два интересных рецепта — в нашей подборке.
Кстати, у нас есть тест «Что вы знаете о грибах». Проверьте свои знания на досуге. Хорошего дня!