В ведомстве отметили, что выбор парфюмерно-косметической продукции не уменьшится. При необходимости отечественные компании готовы восполнить ассортимент «ушедших» брендов.

«Поступают обращения о продолжении ведения коммерческой деятельности на российском рынке от российских компаний и импортеров продукции», — подчеркнули в Минпромторге.

Также уточняется, что из 25 тыс. известных миру ингредиентов для косметики заводы в России используют примерно 50 тыс. При этом доля импорта в сегменте составляет порядка 50%.

«Любой парфюмерно-косметический продукт может содержать 15−20 ингредиентов. Например, тушь для ресниц содержит в своем составе в среднем более 30 ингредиентов <…> Один и тот же ингредиент может выполнять разные функции», — добавили в Минпромторге.

По имеющимся данным, в настоящее время РФ выпускает ингредиенты почти всех «функциональных групп». Всего на российском рынке 39 основных производителей.

Ранее владелец брендов Londa, Max Factor, Wella, Lacoste и Escada заявил, что сворачивает деятельность в России.