18 июня
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Потребитель

Красота — не жертва. В Мипромторге рассказали, что будет с ассортиментом косметики в России

Существенное сокращение ассортимента косметики не грозит России, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

Косметика. Магазин косметики.
Косметика. Магазин косметики.
СС0

В ведомстве отметили, что выбор парфюмерно-косметической продукции не уменьшится. При необходимости отечественные компании готовы восполнить ассортимент «ушедших» брендов.

«Поступают обращения о продолжении ведения коммерческой деятельности на российском рынке от российских компаний и импортеров продукции», — подчеркнули в Минпромторге.

Также уточняется, что из 25 тыс. известных миру ингредиентов для косметики заводы в России используют примерно 50 тыс. При этом доля импорта в сегменте составляет порядка 50%.

«Любой парфюмерно-косметический продукт может содержать 15−20 ингредиентов. Например, тушь для ресниц содержит в своем составе в среднем более 30 ингредиентов <…> Один и тот же ингредиент может выполнять разные функции», — добавили в Минпромторге.

По имеющимся данным, в настоящее время РФ выпускает ингредиенты почти всех «функциональных групп». Всего на российском рынке 39 основных производителей.

Ранее владелец брендов Londa, Max Factor, Wella, Lacoste и Escada заявил, что сворачивает деятельность в России.

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