11 января
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Потребитель

Маршрутка до Новоалтайска подорожала сразу на 15 рублей

Маршрутка № 134 «Барнаул-Новоалтайск» подорожала с начала года сразу на 15 рублей. Тариф в скором времени повысится и на других маршрутках, утверждает перевозчик.

Маршрутки.
Маршрутки.
Михаил Хаустов

65 рублей пассажир маршрутки № 134 должен заплатить при посадке на остановке на улице Спасской или в микрорайоне Укладочном. От вокзала Новоалтайска до Барнаула стоимость проезда ниже — 55 рублей.

На пять рублей больше будут скоро платить за проезд и пассажиры 125 маршрутки. Как пояснил директор компании «Евротранс» Дмитрий Лутцев, это связано с ростом цен на метан, дизельное топливо, комплектующие и запчасти.

«Об обновлении автопарка даже не говорим. Знаете, я последний раз покупал новый автобус в 2019 году. Он стоил два миллиона 200 тысяч рублей, сейчас такой автобус стоит около шести миллионов. То есть за три года он подорожал практически в 2,5 раза. Соответственно, и цены на проезд должны подняться значительно, но население не сможет платить», — пояснил Лутцев «Вести-Алтай».

Ранее барнаулец пожаловался на ужасные условия в трамвае при вновь выросшей цене за проезд.

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