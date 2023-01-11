Маршрутка до Новоалтайска подорожала сразу на 15 рублей

65 рублей пассажир маршрутки № 134 должен заплатить при посадке на остановке на улице Спасской или в микрорайоне Укладочном. От вокзала Новоалтайска до Барнаула стоимость проезда ниже — 55 рублей.

На пять рублей больше будут скоро платить за проезд и пассажиры 125 маршрутки. Как пояснил директор компании «Евротранс» Дмитрий Лутцев, это связано с ростом цен на метан, дизельное топливо, комплектующие и запчасти.

«Об обновлении автопарка даже не говорим. Знаете, я последний раз покупал новый автобус в 2019 году. Он стоил два миллиона 200 тысяч рублей, сейчас такой автобус стоит около шести миллионов. То есть за три года он подорожал практически в 2,5 раза. Соответственно, и цены на проезд должны подняться значительно, но население не сможет платить», — пояснил Лутцев «Вести-Алтай».