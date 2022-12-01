1 декабря
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Потребитель

Мобильное приложение «РВК.Услуги»: водоканал в вашем смартфоне

«Росводоканал Барнаул» напоминает клиентам компании, что мобильное приложение «РВК.Услуги» позволяет передавать показания, производить оплату, заказывать услуги для дома, получать оперативную информацию о состоянии лицевого счета и многое другое.

Телефон.
Телефон.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

С помощью электронного помощника все опции доступны буквально в несколько кликов. Стоит отметить, что к одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, и по каждому сохраняется история платежей и показаний приборов учёта. В случае образования задолженности, приложение напомнит клиенту об этом.

— Мобильное приложение — современный инструмент и еще один канал коммуникаций с предприятием в режиме онлайн. Это очень удобно и существенно экономит время. Кроме того, наш цифровой сервис гарантирует безопасность персональных данных абонентов, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. «РВК.Услуги» можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение по ссылкам на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru.

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