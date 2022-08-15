Назад, в будущее: в давней статье нашли сбывшееся предсказание

В американском издании от 1963 года нашли предсказание о появлении современных средств связи — смартфонов.

В статье сказано, что уже тогда вели лабораторные изучения, пишет Lenta.ru.

Исследователи считали, что гаджеты того времени должны были стать наподобие скиперфонов. Это переговорное устройство для общения людей по громкой связи.

Тогда ученые были уверены, что такие устройства помогут домохозяйкам не отвлекаться от приготовления, к примеру, обеда и в то же время отвечать на приходящие звонки.

Были описаны и «гаджеты будущего» — с экраном. И назвали их ТВ-фонами.

Ранее эксперт объяснил, как правильно заряжать смартфон и не «убить» батарею — специалист рекомендует поддерживать заряд 20−80%. А вот — чтобы ускорить зарядку — он предложил выключать телефон: «Так будет быстрее всего». Кроме того, можно включить темную тему.

Также эксперт рассказал, что делать, если телефон потерялся.