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Одна — хорошо, а четырнадцать — лучше: российская торговая сеть объявила две недели «черных пятниц»

«Черная пятница» — это время глобальных распродаж: во всем мире магазины объявляют большие скидки, а люди берут отгулы на работе, чтобы успеть сделать покупки по самым выгодным ценам. В 2018 году в России первой из продуктовых ретейлеров к акции присоединилась торговая сеть «Пятерочка». Рассказываем, в чем суть акции и почему она выгодна и магазинам, и покупателям.

14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

Почему акция называется «Черная пятница»?

Существует несколько мнений, почему распродажи в ноябре назвали именно так.

По самой популярной версии, «черная» — значит, прибыльная. Дело в том, что раньше в бухгалтерской отчетности убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Выручка в день распродаж обычно была огромной, значит, черный цвет в документах преобладал.

Во всем мире «Черная пятница» открывает сезон рождественских распродаж.

Как проходит «Черная пятница» в «Пятерочке»?

В течение двух недель — с 13 по 26 ноября — во всех магазинах «Пятерочка» покупатели смогут приобрести товары со скидкой до 55%. А за каждые 555 рублей в чеке получат скидку 100 рублей на следующую покупку от 555 рублей.

14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
14 продуктов собственных торговых марок «Пятерочки» получили награды за качество.
Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Зачем магазины участвуют в «Черной пятнице»?

Многие потребители сомневаются в честности акций с такими высокими скидками. У покупателей возникает вопрос: разве ретейлер может получать выгоду, по-настоящему снижая цену?

Представители торговой сети «Пятерочка» объяснили, почему акция «Черная пятница» привлекательна для магазинов. По словам ретейлера, и торговая сеть, и покупатели становятся участниками мирового явления, которое позволяет оставаться в выигрыше обеим сторонам: компаниям — за счет рекордно высокого трафика, а гостям магазинов — за счет рекордно низких цен и уникальных предложений.

Информация действительна с 13.11.18 по 26.11.18. Подробные условия Акции уточняйте у продавцов.

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