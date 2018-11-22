Почему акция называется «Черная пятница»?
Существует несколько мнений, почему распродажи в ноябре назвали именно так.
По самой популярной версии, «черная» — значит, прибыльная. Дело в том, что раньше в бухгалтерской отчетности убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Выручка в день распродаж обычно была огромной, значит, черный цвет в документах преобладал.
Во всем мире «Черная пятница» открывает сезон рождественских распродаж.
Как проходит «Черная пятница» в «Пятерочке»?
В течение двух недель — с 13 по 26 ноября — во всех магазинах «Пятерочка» покупатели смогут приобрести товары со скидкой до 55%. А за каждые 555 рублей в чеке получат скидку 100 рублей на следующую покупку от 555 рублей.
Зачем магазины участвуют в «Черной пятнице»?
Многие потребители сомневаются в честности акций с такими высокими скидками. У покупателей возникает вопрос: разве ретейлер может получать выгоду, по-настоящему снижая цену?
Представители торговой сети «Пятерочка» объяснили, почему акция «Черная пятница» привлекательна для магазинов. По словам ретейлера, и торговая сеть, и покупатели становятся участниками мирового явления, которое позволяет оставаться в выигрыше обеим сторонам: компаниям — за счет рекордно высокого трафика, а гостям магазинов — за счет рекордно низких цен и уникальных предложений.
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