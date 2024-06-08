Altapress.ru решил вспомнить давние публикации об "истории вопроса" алкогольного ограничения в регионе. Заметим, опрошенные жители находились в публикации ниже в обозначенных на тот год и момент должностях.

Ограничение времени продажи алкогольной продукции давно не новость. Однако с начала 2013 года меры еще больше ужесточили — уже тогда и пиво нельзя было купить в Алтайском крае до 09:00 и после 21:00.

Социсследование

Тогда altapress.ru узнал, какой эффект дали нововведения и как к ним относятся горожане.

Социологи исследовательского центра "ИнфоСкан" в течение месяца по телефону опрашивали 300 жителей Барнаула старше 16 лет по разным социально значимым и резонансным темам. Вот что показал анализ вопросов об алкоголе.

Пиво в Барнауле стало третьим по популярности напитком после воды и сока — его потребление в течение месяца отметили 27% респондентов. Меньше набрали крепкие алкогольные напитки — 15,5% и вино — 13,2%.

Ограничения по алкоголю отметили 42%, примерно столько же (40%) не заметили никакой разницы. Среди отметивших запреты — большинство мужчины до 35 лет.

Есть и достаточно негативные отзывы об ограничительных мерах. 42% считают, что они приведут к росту потребления контрафакта. 12,2% думали, что это никак не изменит ситуацию.

Мужчины больше женщин обеспокоены возможным ростом цен на алкоголь (29%) и вообще считали, что эти ограничения усложнят людям жизнь. Перспективу снижения уличного пьянства увидели только 17% опрошенных.

Безалкогольные дни

"Нужны ли нам безалкогольные дни?" — интересовался altapress.ru у жителей Алтайского края в 2012 году.

Александр Глазунов,

аспирант Алтайской государственной академии культуры и искусств:

Россия – одна из пьющих стран в мире. Поэтому, на мой взгляд, безалкогольные дни просто необходимы, особенно в период праздников. Ведь всё же алкоголь приносит вред здоровью, разрушает семьи, повышает преступность. Случаются и другие чрезвычайные происшествия. Россиянам нужно учиться отдыхать по-другому, без спиртного, создавать новое здоровое и воспитанное общество.

Наталья Осипова,

психиатр-нарколог краевого наркологического диспансера:

На этот вопрос трудно ответить однозначно. Возможно, такие дни и нужны. Но борьба с алкоголизмом должна быть системной. Введением нескольких "безалкогольных" дней мы ничего не решим. Тем более что подобный опыт уже был. Во время сухого закона отмечался рост отравлений суррогатным алкоголем. Сейчас же наша страна является ведущей по потреблению алкоголя — 18 литров чистого спирта на человека в год. А ведь расчёт сделан с учётом всего населения, включая даже младенцев. Такое потребление более чем в два раза превышает уровень, определённый Всемирной организацией здравоохранения как опасный для жизни и здоровья человека. Больше, чем безалкогольные дни, нам нужны "безалкогольные люди".

Денис Греков,

координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" по Алтайскому краю:

Мне кажется, что это идея тем, кто алкоголь употреблять умеет, не нужна, а для тех, кто не умеет, бесполезна. Пара дней воздержания от сигарет или алкоголя в году вряд ли сформирует привычку хоть к чему-нибудь. Это можно воспринимать только в качестве социальной рекламы, в ходе которой кафешки и магазины готовы нести какие-то убытки. Думаю, гораздо полезнее было бы вкладывать деньги в спортивные клубы и стадионы шаговой доступности для массовых занятий спортом.

Марина Мартыненко,

домохозяйка:

Если на эту дату выпадет какой-то важный праздник, будет сложно. У нас же практически все пьют, без алкоголя праздник может и не получиться. Так что для людей это будет проблема. Мы отмечали свадьбу в Ключах. Если бы вдруг в этот день запретили алкоголь, для меня это проблемой бы не было. Но некоторым гостям могло бы и не понравиться. Да и тамада рассчитывает, что люди выпьют и будут уже не такие скованные. Выпили, закусили, пошли быстренько на конкурс. Так и отмечаем.

Поможет ли ограничение продажи сократить потребление алкоголя?

Безусловно, поможет — 15%

Скорее поможет — 31%

Скорее не поможет — 28%

Безусловно, не поможет — 18%

Затрудняюсь ответить — 8%

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13–14 ноября 2010 г.

Погромы

Еще один исторический экскурс.

В 1914 году в Российской империи законодательно запретили продажу и производство алкоголя. После этого в Барнауле начались массовые погромы, где погибло несколько сотен человек.

Историки признали 1913 год в России одним из самых "пьяных". В прессе и в Государственной думе бюджет открыто называли "пьяным" и обвиняли власть в спаивании народа.

1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через три недели, указом от 22 августа на время мобилизации в России серьезно ограничили торговлю алкоголем.

Крепкий алкоголь перестали продавать в казенных лавках. Разрешалась продажа церковного вина в храмах и в питейных заведениях высшего разряда (ресторанах, трактирах, буфетах).

Осенью Совет министров разрешил местным властям прекращать торговлю вином и пивом. В России ограничили выдачу спирта в технических и лечебных целях.

В дни мобилизации, после введения «Сухого закона» в Барнауле разгромили казенный винный склад.

Беспорядки произошли 22-23 июля 1914 года. Толпы крестьян и горожан сначала разграбили городские магазины, а на следующий день направились к монопольному складу, который размещался за городом. Спирт и водку пили прямо в помещениях. Позже вспыхнул пожар, который унес жизни сотен людей.

Барнаульские погромы историки относят к числу крупнейших не только в Сибири, но и в России. Погибло около 300 человек, а материальные потери составили порядка 4 млн рублей.

Писатель М. Зверев, уроженец Барнаула и свидетель тех событий, в одном из своих произведений описал эти события: «Всем раздают на винном складе. От его до города народ вповалку лежит пьяный. А хто ишо может, несут, да не по четвертухе, а по четыре: в сапогах, на шее, в руках».

Тем не менее, мещанское общество Барнаула в конце лета 1914 года подало ходатайство о запрете продажи пива и вина. Их поддержала городская дума. Также депутаты просили не возобновлять работу барнаульского казенного винного склада.

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