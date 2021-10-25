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Получи шанс выиграть киловатт-часы от «Алтайэнергосбыта»

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим абонентам-физическим лицам, проживающим в Алтайском крае и Республике Алтай, принять участие в акции «Включайся!».

Источник: АО «Алтайэнергосбыт»

Для участия необходимо в срок с 15 октября по 10 декабря 2021 года:

  1. Быть зарегистрированным или зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет клиента» (далее — ЛКК) на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт» либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store;
  2. Внести платёж за электроэнергию в ЛКК и не иметь задолженности за электроэнергию по состоянию на 24:00 10 декабря 2021 года (с учётом всех ранее начисленных задолженностей за предыдущие периоды, при наличии таковых, а также пени);
  3. Подтвердить своё согласие на участие в Акции, поставив соответствующую отметку под формой оплаты в ЛКК.

Розыгрыш призов будет проведён в период с 11 по 22 декабря 2021 года. Интернет-генератор случайных чисел определит 200 победителей, выполнивших все условия акции. Первые 50 победителей получат по 500 кВт*ч в качестве приза, остальные 150 победителей — по 200 кВт*ч*.

Средства будут отражены на лицевых счетах абонентов-победителей в срок до 31 декабря 2021 года.

Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

— Личный кабинет «Алтайэнергосбыта» — современный и удобный сервис, отвечающий всем потребностям клиентов. Здесь можно решить большинство вопросов, связанных с энергоснабжением, — от передачи показаний до заказа электромонтажных работ. Акция позволит нам поощрить абонентов за использование ЛКК и своевременную оплату электроэнергии.

*Призы являются денежным эквивалентом потребления электроэнергии: 2 785,00 рублей — 500 кВт*ч, 1392,50 рублей — 250 кВт*ч, исходя из стоимости 1 кВт*ч, равной 5,57 рублей. За эталон для расчёта принят максимальный одноставочный тариф на электроэнергию (не дифференцированного по зонам суток) для населения в зоне деятельности АО «Алтайэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, действующий в Республике Алтай, для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, с 01.07.2021 по 31.12.2021 г.

** Полная информация об Организаторе акции, правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения, результатах акции на сайте компании www.altaiensb.com.

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