Правительство пересмотрит состав потребительской корзины

«Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания», — сказала Голикова.
В Минтруде уже создана рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций.
Планируется увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров.
Потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ.