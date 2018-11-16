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Потребитель
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Правительство пересмотрит состав потребительской корзины

Пересмотр состава потребительской корзины запланирован на 2021 год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Шашлык. Еда.
Шашлык. Еда.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания», — сказала Голикова.

В Минтруде уже создана рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций.

Планируется увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Но при этом будут снижены объемы хлебных продуктов, картофеля, маргарина и других жиров.

Потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах РФ.

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