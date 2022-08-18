5 причин покупать в интернет-магазине «Алтайэнергосбыта»

На онлайн-платформе представлено более 15000 наименований электротехнической продукции в наличии и под заказ.
Интернет-магазин работает круглосуточно: в выходные, праздничные дни и даже ночью, к тому же вам не нужно тратить время на дорогу до обычного магазина.
Нет очередей и можно спокойно выбрать необходимый товар.
Посетители виртуального магазина всегда первые узнают об акциях и специальных предложениях.
Оплаченный товар доставят в ближайший офис «Алтайэнергосбыта».
Чтобы оформить покупку, необходимо добавить товар в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ, своё имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату банковской картой. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина.
АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Обской бульвар, 30.