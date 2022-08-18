5 причин покупать в интернет-магазине «Алтайэнергосбыта»

Сегодня мы можем купить практически всё в любое удобное время и не выходя из дома. Такую же возможность предоставляет «Алтайэнергосбыт». Есть как минимум 5 причин, чтобы заглянуть в интернет-магазин энергокомпании .

1 Широкий выбор товаров На онлайн-платформе представлено более 15000 наименований электротехнической продукции в наличии и под заказ.

2 Экономия времени Интернет-магазин работает круглосуточно: в выходные, праздничные дни и даже ночью, к тому же вам не нужно тратить время на дорогу до обычного магазина.

3 Удобство Нет очередей и можно спокойно выбрать необходимый товар.

4 Выгодные покупки Посетители виртуального магазина всегда первые узнают об акциях и специальных предложениях.

5 Удобная доставка Оплаченный товар доставят в ближайший офис «Алтайэнергосбыта».

Чтобы оформить покупку, необходимо добавить товар в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ, своё имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату банковской картой. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина.

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Обской бульвар, 30.