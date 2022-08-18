18 августа
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Потребитель

5 причин покупать в интернет-магазине «Алтайэнергосбыта»

Сегодня мы можем купить практически всё в любое удобное время и не выходя из дома. Такую же возможность предоставляет «Алтайэнергосбыт». Есть как минимум 5 причин, чтобы заглянуть в интернет-магазин энергокомпании.

АО «Алтайэнергосбыт»
1
Широкий выбор товаров

На онлайн-платформе представлено более 15000 наименований электротехнической продукции в наличии и под заказ.

2
Экономия времени

Интернет-магазин работает круглосуточно: в выходные, праздничные дни и даже ночью, к тому же вам не нужно тратить время на дорогу до обычного магазина.

3
Удобство

Нет очередей и можно спокойно выбрать необходимый товар.

4
Выгодные покупки

Посетители виртуального магазина всегда первые узнают об акциях и специальных предложениях.

5
Удобная доставка

Оплаченный товар доставят в ближайший офис «Алтайэнергосбыта».

Чтобы оформить покупку, необходимо добавить товар в корзину и заполнить небольшую форму, указав в ней адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ, своё имя и телефон. Для завершения останется только произвести оплату банковской картой. Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина.

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Обской бульвар, 30.


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