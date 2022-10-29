Продовольственные ярмарки заработали в Барнауле

Продовольственные ярмарки снова заработали в Барнауле 29 октября, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Семь торговых площадок открылись в краевой столице. Она находятся по адресам:

пр. Ленина , 71,

71, в сквере 60 лет СССР ( на площадке у фонтана на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной),

на площадке у фонтана на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной), ул. 50 лет СССР , 51а,

51а, пл. Народной,

ул. Германа Титова , 9,

9, пр. Красноармейском , 36,

36, ул. Чайковского , 21а.

На ярмарках барнаульцам предлагают овощи, фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, колбасы, масло, рыбные и мясные полуфабрикаты, а также кондитерские изделия. В частности, представлены товары региональных производителей.

Между тем основателю «Ростик'с» понравилось, что бренд вернулся в Россию.