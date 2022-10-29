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Продовольственные ярмарки заработали в Барнауле

Продовольственные ярмарки снова заработали в Барнауле 29 октября, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Семь торговых площадок открылись в краевой столице. Она находятся по адресам:

  • пр. Ленина, 71,
  • в сквере 60 лет СССР (на площадке у фонтана на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной),
  • ул. 50 лет СССР, 51а,
  • пл. Народной,
  • ул. Германа Титова, 9,
  • пр. Красноармейском, 36,
  • ул. Чайковского, 21а.

На ярмарках барнаульцам предлагают овощи, фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, колбасы, масло, рыбные и мясные полуфабрикаты, а также кондитерские изделия. В частности, представлены товары региональных производителей.

Между тем основателю «Ростик'с» понравилось, что бренд вернулся в Россию.

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