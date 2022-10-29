Продовольственные ярмарки заработали в Барнауле

Семь торговых площадок открылись в краевой столице. Она находятся по адресам:
- пр. Ленина, 71,
- в сквере 60 лет СССР (на площадке у фонтана на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной),
- ул. 50 лет СССР, 51а,
- пл. Народной,
- ул. Германа Титова, 9,
- пр. Красноармейском, 36,
- ул. Чайковского, 21а.
На ярмарках барнаульцам предлагают овощи, фрукты, мясо птицы, говядину и свинину, колбасы, масло, рыбные и мясные полуфабрикаты, а также кондитерские изделия. В частности, представлены товары региональных производителей.
Между тем основателю «Ростик'с» понравилось, что бренд вернулся в Россию.