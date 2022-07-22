Производители Jim Beam и The Famous Grouse продают бизнес в России

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка — продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в развитии компании», — отмечают в компании.
В Beam Suntory также подчеркивают, что не собираются возобновлять поставки алкоголя в РФ, которые приостановили в начале марта из-за спецоперации.
Производители добавили, что продолжит соблюдать законы, в том числе введенные против страны международные санкции.
Между тем продавец одежды H&M не будет устраивать распродажу перед уходом из России.