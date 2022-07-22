22 июля
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Потребитель

Производители Jim Beam и The Famous Grouse продают бизнес в России

Крупнейшие производители виски Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и другие) покинут российский рынок, сообщают на сайте Beam Suntory.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

«Мы определили, что лучший способ уйти с рынка — продать российское совместное предприятие местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в развитии компании», — отмечают в компании.

В Beam Suntory также подчеркивают, что не собираются возобновлять поставки алкоголя в РФ, которые приостановили в начале марта из-за спецоперации.

Производители добавили, что продолжит соблюдать законы, в том числе введенные против страны международные санкции.

Между тем продавец одежды H&M не будет устраивать распродажу перед уходом из России.

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