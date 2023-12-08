Разыгрываем сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Русский чай»

Пора ведь уже посетить возродившуюся легенду Барнаула, да?

Ресторан «Русский чай» был закрыт почти 20 лет. Но вот уже несколько месяцев знаменитый особняк купцов Шадриных вновь принимает гостей. И если вы там еще не побывали — пора это исправлять.

Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай». Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

В честь Дня чая самый чайный ресторан города разыгрывает сертификат на 3000 рублей.

Чтобы участвовать:

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Победителя определим в День чая — 15.12.23, их выберет рандом от «ВКонтакте». Результаты опубликуем в «Афише Барнаула».