8 декабря
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Разыгрываем сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Русский чай»

Пора ведь уже посетить возродившуюся легенду Барнаула, да?

Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай».
Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай».
Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

Ресторан «Русский чай» был закрыт почти 20 лет. Но вот уже несколько месяцев знаменитый особняк купцов Шадриных вновь принимает гостей. И если вы там еще не побывали — пора это исправлять.

Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай».
Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай».
Фото предоставлено рестораном «Русский чай».

В честь Дня чая самый чайный ресторан города разыгрывает сертификат на 3000 рублей.

Чтобы участвовать:

  • просто напишите в комментариях к этой публикации, какой чай вы любите
  • подпишитесь на сообщество «Русский чай» и поставьте там 5 лайков на любые публикации, которые понравятся

Победителя определим в День чая — 15.12.23, их выберет рандом от «ВКонтакте». Результаты опубликуем в «Афише Барнаула».

Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай».
Самый чайный ресторан города Барнаула — «Русский чай».
Фото предоставлено рестораном «Русский чай».
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