Россельхозбанк на Алтае возобновил приём заявок на сельскую ипотеку по новым условиям

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с 22 апреля принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3%. Теперь сельская ипотека может быть направлена только на индивидуальное строительство жилья (ИЖС) и покупку готового загородного дома. Программа возобновлена после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.

Цели использования кредита скорректированы: теперь сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

С весны 2020 года Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки, что помогло улучшить условия проживания более чем 63 тысячам российских семей. В Алтайском крае и Республике Алтай сельскую ипотеку оформили более чем 1300 семей на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей.

«Наибольшей популярностью сельская ипотека пользовалась в Первомайском, Павловском, Благовещенском, Мамонтовском, Кулундинском, Тальменском, Шипуновском и Бийском районах Алтайского края. А в Республике Алтай в Майминском, Чемальском, Онгудайском и Кош-Агачском районах. В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все сельские территории, а также города с численностью населения до 30 тысяч человек. Подать заявку на сельскую ипотеку можно в офисе банка, через специальный сервис Своё Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек, а также на сайте www.rshb.ru, либо через мобильное приложение», — прокомментировал заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Сельская ипотека реализуется в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заёмщиком могут стать россияне в возрасте от 21 года до 75 лет. Средства можно направить на приобретение жилья в сельской местности, то есть в населённых пунктах с населением не более 30 тысяч человек. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей, выдаётся он максимум на 25 лет. В Ленинградской области, в регионах Дальневосточного федерального округа и в Ямало-Ненецком автономном округе максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей, в других регионах — 3 млн рублей.

За время реализации программы в разрезе федеральных округов наибольший спрос на сельскую ипотеку отмечен в Приволжском федеральном округе: выдано 37,7 млрд рублей, или 31% от общего объёма. На втором месте — Центральный федеральный округ — 25,4 млрд рублей (21%), третье место занял Сибирский — 22,8 млрд рублей (18%). На остальные 5 федеральных округов совокупно приходится 37,3 млрд рублей (30%). Средний возраст заёмщика по программе сельской ипотеки — 38 лет. Наибольшая доля от общего объёма выдач пошла на приобретение дома с участком (42% средств).

АО «Россельхозбанк»