22 марта
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Потребитель

Рост безработицы ожидают в Алтайском крае

Министерство социальной защиты ожидает повышение уровня безработицы в Алтайском крае из-за экономического кризиса. Об этом на итоговой коллегии сообщила глава ведомства Наталья Оськина.

Грусть. Безработица
Грусть. Безработица
СС0

Она подчеркнула, что смягчить этот фактор поможет социальный контракт. Его главная цель — обеспечить помощь для особо нуждающихся семей по выходу из бедности.

«Нужно охватить вниманием все уязвимые категории граждан, гарантировать получение всех положенных мер социальной поддержки. Обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации получать помощь автоматически», — цитирует Оськину «Толк».

Социальные контракты в 2021 году были заключены с 6637 жителями Алтайского края. Из них 3420 на поиск работы, 861 — развитие ИП, 685 — ведение ЛПХ, 1671 — преодоление трудностей жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что на поддержку хлебопеков в Алтайском крае правительство России выделило из федерального бюджета 52,2 млн рублей.

Эти деньги предназначены для компенсации предприятиям части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

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