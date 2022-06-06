6 июня
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Потребитель

«Ростелеком» предлагает виртуальную телефонию на выгодных условиях

«Ростелеком» расширил возможности услуги «Виртуальная АТС»: теперь в сервисе доступны для подключения номера любых операторов. Пользователи могут расширить коммуникации с клиентами и сохранить контакты, используя привычные телефонные номера.

Виртуальная телефония на выгодных условиях.
Виртуальная телефония на выгодных условиях.
Фото: ПАО «Ростелеком»

«Виртуальная АТС» — это облачное решение, которое работает через интернет, поэтому не требует дополнительных затрат. Сервис позволяет распределить входящие вызовы между сотрудниками, в том числе и при организации удаленной работы, а набор дополнительных полезных функций помогает упростить текущую офисную рутину и повысить качество обслуживания клиентов.

«Преимущество нашей виртуальной телефонии в том, что решение подходит и небольшим компаниям, и крупным корпорациям. При необходимости сервис можно масштабировать, наполнять дополнительными функциями, настраивать подходящие сценарии работы. Неизменным останется стабильное качество связи и удобство управления услугой в личном кабинете», — сообщил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Для желающих оценить цифровое решение федеральный провайдер продлил действие специального предложения: подключить услуги виртуальной телефонии до конца июня 2022 года можно на 30 дней всего за один рубль.

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