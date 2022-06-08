8 июня
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«Росводоканал Барнаул» завершил монтаж фильтрующего оборудования на канализационной насосной станции № 20

Подрядчики барнаульского водоканала завершили монтаж двух адсорбционных фильтров на канализационной насосной станции № 20. Новое оборудование позволит осуществлять очистку воздуха на данном объекте городского комплекса водоотведения.

Логотип «Росводоканал Барнаул»

Система разработана и изготовлена ООО «ОКС Групп». В данный момент ведутся работы по пуско-наладке установки. В качестве адсорбента будет использоваться смесь активированного угля и гранул порошкового активированного алюминия, обработанного перманганатом калия.

«После окончания пуско-наладочных работ и запуска фильтров в постоянном режиме, в жилой застройке в зоне влияния выбросов от КНС-20 будут проведены контрольные замеры качества атмосферного воздуха. Мы рассчитываем, что после внедрения нового оборудования воздух возле КНС-20 станет значительно чище», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

На проектирование и приобретение оборудования, а также строительно-монтажные работы — компания направила более 8,5 млн рублей.

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