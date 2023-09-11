11 сентября
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«СИБСОЦБАНК» запустил новую лизинговую программу «Лизинг плюс» с бесплатным обслуживанием счета

Сибсоцбанк сегодня предлагает юридическим лицам уникальную возможность получить сразу несколько выгодных услуг по бонусной программе «Лизинг плюс» — при оформлении лизинга клиент получает 6 месяцев бесплатного обслуживания счета, а также скидку по процентной ставке при оформлении кредита и бонус при оформлении валютного контракта.

«СИБСОЦБАНК» запустил новую лизинговую программу «Лизинг плюс» с бесплатным обслуживанием счета.
«СИБСОЦБАНК» запустил новую лизинговую программу «Лизинг плюс» с бесплатным обслуживанием счета.
Источник: Сибсоцбанк.

Мы всегда слышим потребность клиента и заботимся о своевременной поддержке бизнеса в любых экономических условиях! Сегодня на рынке лизинговых услуг широкий спектр предложений, среди которых вы найдете комфортные условия Краевой лизинговой компании со ставкой удорожания от 7,7%, — говорит руководитель департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса Борис Копылов.

Подробнее можно уточнить в головном офисе Сибсоцбанка по адресу г. Барнаул, пр. Ленина 61а, контактный номер т.(3852) 37-02-29.

sibsoc.ru

Сибсоцбанк.
Сибсоцбанк.
Фото предоставлено компанией Сибсоцбанк.

Лицензия Банка России № 2015 от 26 декабря 2012 г.
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