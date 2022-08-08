C начала 2022 года абонентская база скоростного доступа в интернет по оптической технологии PON («оптика в квартиру») «Ростелекома» в Алтайском крае приросла на 10 тысяч пользователей. Это связано с расширением цифровой сети в результате исполнения федеральных проектов, а также с собственными инвестициями компании в строительство линий связи в частном секторе городов и в сельских населенных пунктах.