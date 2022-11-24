Технология Сбера в области искусственного интеллекта ускорит загрузку новых товаров на СберМегаМаркете

Сбер представил модель искусственного интеллекта для автоматической модерации фотографий товаров на маркетплейсах в рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022. С новой технологией добавлять товарные предложения на витрину СберМегаМаркета удобнее и быстрее. Время на проверку фотографий сократилось в 2,5 раза, а затраты снизились на треть.

Перед тем как встать на витрину, новый товар проходит модерацию. Его проверяют на соответствие требованиям, в том числе по изображению. Раньше это делалось вручную, что задерживало вывод новых товаров в продажу. Теперь процесс автоматизирован.

Татьяна Петрищева,

руководитель управления товарным каталогом СберМегаМаркета:

«Одна из самых распространённых ошибок продавцов — несоответствие фотографий требованиям площадки: низкое качество, недопустимый фон, водяные знаки, фотосъёмка на складе, а не в студии. Теперь продавец сразу же понимает, что ему надо исправить, чтобы товар как можно быстрее попал в продажу. А скоро автомодерация поможет сразу отклонять карточки тех товаров, которые запрещены для продажи на маркетплейсе. Это, например, табачные изделия или товары с лозунгами, которые оскорбляют права человека».

Модель автомодерации изображений состоит из нейронных сетей, которые обучены распознавать водяные знаки, проверять фон и выявлять недопустимый контент. Каждая нейронная сеть прошла испытания на десятках тысяч фотографий товаров из каталога СберМегаМаркета, точность их работы — 93−95%. Сейчас модель внедряется в промышленную эксплуатацию.

ПАО Сбербанк