9 июня
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Потребитель

Цены в Zara и Massimo Dutti могут вырасти после возвращения в Россию

Цены в магазинах испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти после их возвращения в Россию. Это произойдет из-за повышения расходов на логистику и издержек по прочим операционным процессам, сообщили «Известиям» в консалтинговой компании CORE.XP.

Zara.
Zara.
Из открытых источников.

«Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров», — подчеркнул президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Он добавил, что, кроме политической обстановки, на подорожание повлияет неурожай хлопка в Индии.

«Но на практике ситуация может быть другой. Компания понимает, что, пока магазины были закрыты, люди переориентировались на другие сети. Их нужно будет возвращать. В итоге она может запустить первые продажи со скидками», — уточнил Разбродин.

Отмечается, что магазины группы Inditex хотят открыть летом, и товары в них могут подорожать. Однако глава ритейл-департамента CORE. XP Марина Малахатько не исключает, что испанский холдинг будет стремиться сдержать рост цен. Это возможно при жесткой экономии.

Кстати, магазины в РФ могут открыть турецкие бренды. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.

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