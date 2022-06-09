Цены в Zara и Massimo Dutti могут вырасти после возвращения в Россию

Цены в магазинах испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие) могут вырасти после их возвращения в Россию. Это произойдет из-за повышения расходов на логистику и издержек по прочим операционным процессам, сообщили « Известиям » в консалтинговой компании CORE.XP.

«Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров», — подчеркнул президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Он добавил, что, кроме политической обстановки, на подорожание повлияет неурожай хлопка в Индии.

«Но на практике ситуация может быть другой. Компания понимает, что, пока магазины были закрыты, люди переориентировались на другие сети. Их нужно будет возвращать. В итоге она может запустить первые продажи со скидками», — уточнил Разбродин.

Отмечается, что магазины группы Inditex хотят открыть летом, и товары в них могут подорожать. Однако глава ритейл-департамента CORE. XP Марина Малахатько не исключает, что испанский холдинг будет стремиться сдержать рост цен. Это возможно при жесткой экономии.

Кстати, магазины в РФ могут открыть турецкие бренды. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры.