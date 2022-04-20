20 апреля
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Потребитель

«Еще вернетесь?» Какие компании решили уйти из России, и на какие товары с услугами упал спрос

Какие компании останавливают работу в России, и на какие покупки граждане стали тратить меньше — в материале altapress.ru.

Одежда. Шоппинг.
Одежда. Шоппинг.
pixabay.com.
1
Какие бренды и компании ушли из России за последнее время

В прошлом месяце деятельность ограничили:

  • Сеть питания Burger King,
  • Ювелирная компания Pandora.
  • Британская косметическая компания Lush,
  • Western Union,
  • Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc.

Подробнее об этом — в нашем материале «Crocs, Uniqlo и Epson. Какие еще бренды и компании останавливают работу в России».

Zara.
Zara.
Из открытых источников.

А еще 5 марта ушли Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home и Uterque.

2
Какие магазины недавно закрыли в Барнауле

Несколько недель назад в Барнауле приостановили работу Sinsay, Cropp и House. Они находились в ТРЦ «Пионер».

Кстати, эти бренды в польскую компанию LPP Group. Ее представители 29 марта сообщили: «Завершены оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с завтрашнего дня (30 марта) все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке».

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года.
altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Также закрылся Oysho в ТРЦ Galaxy.

3
Готовы ли отечественные модельеры заменить бренды, которые ушли из России

Да. Ранее местные модельеры объяснили, как собираются прививать барнаульцам вкус к авторской одежде и удерживать цены на прежнем уровне, несмотря на подорожание материалов.

Основательница одноименного бренда повседневно-романтичных нарядов Анна Сопова не скрывает: закрытие H&M, Zara и других привычных магазинов вызвало у нее панику. Но тревога быстро сменилась спокойствием.

Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/

«С одной стороны, все мы привыкли к доступности, к огромному изобилию товаров. С другой — устали от их невысокого качества. Таким образом, ситуация с уходом многих представителей массмаркет-сегмента как раз дает людям хорошую возможность пересмотреть свои потребительские привычки», — уверена она.

4
Кто еще «покинул» Россию?

Работу в России остановила Acer.

А вот Nestle отказалась от инвестиций и частично прекратила поставки в страну.

Nestle
Nestle
boredpanda.com

Кроме того, Netflix приостановил производство четырех российских сериалов и фильмов.

Среди них:

  • Драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1−2−3 Production и «Друг Друга»),
  • Сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»),
  • Сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1−2−3 Production),
  • Криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).
5
А что за производитель красок тоже уходит?

Финский производитель красок Teknos Group уходит с российского рынка из-за спецоперации. Об этом сообщают на сайте компании.

«Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планирование ухода с российского рынка», — заявила глава концерна Паула Саластие.

Краски.
Краски.
СС0
6
Справка: что известно о Teknos

Как пишет ТАСС, Teknos — международная компания с штаб-квартирой в Финляндии. Численность ее персонала — 1,8 тыс. человек.

Присутствует Teknos более чем в 20 странах Европы и Азии, а также в США.

Годовой объем ее продаж в 2019 году составил 398 млн евро.

7
Новое объявление: что за концерн выходит из бизнеса

Производитель косметики и бытовой химии Henkel решил уйти из бизнеса в России.

Henkel.
Henkel.
www.henkel.ru/

Пока там начали подготовку к исполнению этого решения. До окончательного ухода ее 2,5 тыс. работников продолжат работать и получать зарплату.

8
А на что упал спрос?

Стали хуже продаваться фитнес-браслеты и умные часы, передает «Коммерсант». Спрос на них сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

9
Еще одна сфера

Менее востребованными стали ритуальные услуги, добавляет издание. В этом году перед Пасхой, когда традиционно россияне благоустраивают могилы, спрос сократился на 80%.

Гроб. Похороны.
Гроб. Похороны.
pexels.com
10
Кстати: ушедшие компании смогут вернуться?

Да, смогут. Недавно депутаты «Единой России» доработали соответствующий законопроект.

«Мы создаем правила игры, при которых иностранные инвесторы могут комфортно переждать период турбулентности. Они смогут возобновить деятельность в России либо продать принадлежащий им пакет акций», — пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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