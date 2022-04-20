«Еще вернетесь?» Какие компании решили уйти из России, и на какие товары с услугами упал спрос

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Какие магазины недавно закрыли в Барнауле

Несколько недель назад в Барнауле приостановили работу Sinsay, Cropp и House. Они находились в ТРЦ «Пионер».

Кстати, эти бренды в польскую компанию LPP Group. Ее представители 29 марта сообщили: «Завершены оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с завтрашнего дня (30 марта) все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке».

Барнаульские ТРЦ в условиях санкций. 9 марта 2022 года. altapress.ru. Фото: Анна Зайкова.

Также закрылся Oysho в ТРЦ Galaxy.