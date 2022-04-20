«Еще вернетесь?» Какие компании решили уйти из России, и на какие товары с услугами упал спрос

В прошлом месяце деятельность ограничили:
- Сеть питания Burger King,
- Ювелирная компания Pandora.
- Британская косметическая компания Lush,
- Western Union,
- Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc.
Подробнее об этом — в нашем материале «Crocs, Uniqlo и Epson. Какие еще бренды и компании останавливают работу в России».
А еще 5 марта ушли Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home и Uterque.
Несколько недель назад в Барнауле приостановили работу Sinsay, Cropp и House. Они находились в ТРЦ «Пионер».
Кстати, эти бренды в польскую компанию LPP Group. Ее представители 29 марта сообщили: «Завершены оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с завтрашнего дня (30 марта) все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке».
Также закрылся Oysho в ТРЦ Galaxy.
Да. Ранее местные модельеры объяснили, как собираются прививать барнаульцам вкус к авторской одежде и удерживать цены на прежнем уровне, несмотря на подорожание материалов.
Основательница одноименного бренда повседневно-романтичных нарядов Анна Сопова не скрывает: закрытие H&M, Zara и других привычных магазинов вызвало у нее панику. Но тревога быстро сменилась спокойствием.
«С одной стороны, все мы привыкли к доступности, к огромному изобилию товаров. С другой — устали от их невысокого качества. Таким образом, ситуация с уходом многих представителей массмаркет-сегмента как раз дает людям хорошую возможность пересмотреть свои потребительские привычки», — уверена она.
Работу в России остановила Acer.
А вот Nestle отказалась от инвестиций и частично прекратила поставки в страну.
Кроме того, Netflix приостановил производство четырех российских сериалов и фильмов.
Среди них:
- Драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1−2−3 Production и «Друг Друга»),
- Сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»),
- Сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1−2−3 Production),
- Криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).
Финский производитель красок Teknos Group уходит с российского рынка из-за спецоперации. Об этом сообщают на сайте компании.
«Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планирование ухода с российского рынка», — заявила глава концерна Паула Саластие.
Как пишет ТАСС, Teknos — международная компания с штаб-квартирой в Финляндии. Численность ее персонала — 1,8 тыс. человек.
Присутствует Teknos более чем в 20 странах Европы и Азии, а также в США.
Годовой объем ее продаж в 2019 году составил 398 млн евро.
Производитель косметики и бытовой химии Henkel решил уйти из бизнеса в России.
Пока там начали подготовку к исполнению этого решения. До окончательного ухода ее 2,5 тыс. работников продолжат работать и получать зарплату.
Стали хуже продаваться фитнес-браслеты и умные часы, передает «Коммерсант». Спрос на них сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Менее востребованными стали ритуальные услуги, добавляет издание. В этом году перед Пасхой, когда традиционно россияне благоустраивают могилы, спрос сократился на 80%.
Да, смогут. Недавно депутаты «Единой России» доработали соответствующий законопроект.
«Мы создаем правила игры, при которых иностранные инвесторы могут комфортно переждать период турбулентности. Они смогут возобновить деятельность в России либо продать принадлежащий им пакет акций», — пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.