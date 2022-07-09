В Минсельхозе исключили дефицит картофеля в России

О дефиците заговорили после сообщения о том, что сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» уберет из меню картофель фри.

Согласно данным Картофельного союза, потребности в импорте картофеля фри сейчас нет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Однако сеть «Вкусно — и точка» объявила о том, что убирает из меню картофель фри до осени.

Решение связали с тем, что в 2021 году в РФ плохо росли сорта картофеля, из которого и делали «картошку фри». Последние восемь лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них.

Сейчас импорт с рынком невозможен, поэтому нужный сорт придется ждать до осени.

Ранее «Вкусно — и точка» открыла свои рестораны в Барнауле.