В России может подорожать оливковое масло

На фоне замораживания цен на подсолнечное масло в России может на 15% подорожать оливковое, пишет « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее сообщали о замораживании цен на обычное подсолнечное масло и не менее обычный сахар-песок. И вот, как стало известно, масло все-таки может подорожать, но оливковое.

«Возможное подорожание в пределах 15% связано с ожиданием снижения урожая оливок в Испании — стране, на которую приходится более половины их мирового производства», — отмечает издание.

По словам источника, ситуацию на рынке также усугубляет вероятное сокращение урожая оливок в Греции и Италии.

Примечательно, что, согласно данным Еврокомиссии, в январе 2021 года испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро (примерно 230 рублей) за один килограмм — цена в Испании. Причем в 2020 году масло стоило еще дешевле — на 21%.



Эксперты уверены, что в России рост стоимости оливкового масла не повлечет за собой значительного снижения продаж, поскольку та часть населения, которая может себе позволить это масло по российским ценам, — не так чувствительна к колебаниям стоимости.

Ранее в России предложили поднять цены на колбасу и сосиски. Производители аргументировали свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы.

Между тем, как отметил руководитель Национальной мясной ассоциации, сейчас тушка свинины стоит дешевле, чем летом 2019 и 2020 годов.

Примерно такая же аргументация последовала после резкого роста стоимости яиц в России. Бизнес даже «пригрозил» правительству дефицитом, если власти вмешаются в регулирование цен на яйца.

Кстати, накануне депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал власть сдерживать цены на всю «обязательную для человека пищу», а не какие-то отдельные товары вроде подсолнечного масла.