Высаживать пассажиров при духоте в самолетах предписали авиаперевозчикам

Инициатива — от Росавиации и Ространснадзора.
При этом в в воздушном законодательстве РФ отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту, указывает Lenta.ru.
Однако необходимо руководствоваться действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на борту. Так, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 градусов.
Ранее сибиряк впал в кому в душном самолете.
Это произошло в Бангкоке.
Борт вывели на взлетно-посадочную полосу. Однако при осмотре техработники обнаружили неисправность. Самолет вернули на стоянку.
Пассажирам пришлось несколько часов сидеть в душном самолете. И лайнер открыли после того, как пассажиры стали падать в обмороки. По их словам, вентиляция не работала. Нескольких туристов доставили в больницу. В авиакомпании «Аэрофлот» утверждают, что вентиляция была исправна.
У одного из пассажиров тайские медики зафиксировали остановку сердца. «Мотор» запустили. Но уже проведено несколько операций.
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